Челсі — Бенфіка 1:0. Відео голів та огляд матчу 30.09.2025

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку основного етапу Ліги чемпіонів, що відбувся 30 вересня 2025 року.

Бенфіка з Трубіним та Судаковим мінімально поступилася Челсі.

Уже на 18-й хвилині зустрічі Челсі вийшов вперед після автоголу Ріоса — колумбійський півзахисник “орлів” невдало зіграв на свою ж команду. Хоча Судаков здійснив кілька небезпечних передач, він та команда загалом виглядали не впевнено. Трубін кілька разів рятував ситуацію, але його дії також супроводжувалися напругою.

У другій половині зустрічі Жозе Моурінью не робив замін одразу. Судаков відіграв 77 хвилин, після чого його замінив Франьо Іванович.

До фінального свистка португальський клуб так і не вижив з поразки — Челсі переміг із мінімальним рахунком 1:0, незважаючи на те, що в компенсований час “сині” залишилися в меншості.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Бенфіка в 2 турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Челсі — Бенфіка 1:0

Гол: Ріос, 18 (авт.)



Челсі: Санчес — Гюсто (Джеймс, 80), Чалоба, Бадьяшиль (Ачімпонг, 80), Кукурелья — Буонанотте (Естеван, 54), Кайседо — Нету, Е. Фернандес, Гарначо (Гіттенс, 61) — Джордж (Педро, 61).

Трубін — Дедич, А. Сілва (Т. Араужу, 73), Отаменді, Даль — Ріос (Баррейру, 77), Барренечеа — Лукебакіо (Шельдеруп, 77), Аурснес (Е. Араужу, 89), Судаков (Іванович, 77) — Павлідіс.Попередження: Е. Фернандес, Буонанотте, Педро, Нету — Барренечеа, Ріос, Аурснес, Отаменді.Жуан Педро