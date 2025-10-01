Атлетіко розгромив Айнтрахт у Лізі чемпіонів

Команда Дієго Сімеоне нарешті провела впевнений матч на єврокубковій арені.

Мадридський Атлетіко на своєму полі розгромив Айнтрахт із рахунком 5:1 у матчі другого туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Команда Дієго Сімеоне відкрила рахунок на четвертій хвилині зусиллями Джакомо Распадорі, після чого на 33 хвилині Робен Ле Норман подвоїв перевагу "матрацників".

Наприкінці першого тайму Антуан Грізманн забив третій м'яч у ворота німецької команди, яка відповіла своїм голом на 57 хвилині, автором якого став Йонатан Буркардт.

Потім на 70 хвилині забив Джуліано Сімеоне, а остаточну крапку в матчі поставив Хуліан Альварес, який реалізував пенальті на 82 хвилині.

Атлетіко Мадрид — Айнтрахт Франкфурт 5:1

Голи: Распадорі, 4, Ле Норман, 33, Грізманн, 45+1, Сімеоне, 68, Альварес, 82 (пен) - Буркардт, 57.

Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Ле Норман, Ленгле, Руджері — Сімеоне (Гонсалес, 75), Галлагер, Барріос (Моліна, 75), Грізманн (Мартін, 90) — Распадорі (Коке, 55), Альварес (Баена, 90).

Айнтрахт Франкфурт: Сантос — Коллінз (Аменда, 58), Кох, Теат, Браун (Баоя, 71) — Шаїбі, Скірі (Ларссон, 58) — Доан (Ельє Ваї, 75), Узун (Гойлунн, 58), Кнауфф — Буркардт.

Попередження: Ленгле — Браун.