Аталанта
2
Брюгге
1
30 вересня
19:45
Кайрат
0
Реал Мадрид
5
30 вересня
19:45
Інтер
3
Славія Прага
0
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
5
Айнтрахт Франкфурт
1
30 вересня
22:00
Пафос
1
Баварія
5
30 вересня
22:00
Челсі
1
Бенфіка
0
30 вересня
22:00
Галатасарай
1
Ліверпуль
0
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
2
Тоттенгем
2
30 вересня
22:00
Марсель
4
Аякс
0
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00
Кайрат
-
Пафос
-
21 жовтня
19:45
Барселона
-
Олімпіакос
-
21 жовтня
19:45
Арсенал
-
Атлетіко Мадрид
-
21 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Боруссія Дортмунд
-
21 жовтня
22:00
Юніон Сент-Жилуаз
-
Інтер
-
21 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Бенфіка
-
21 жовтня
22:00
Вільярреал
-
Манчестер Сіті
-
21 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСЖ
-
21 жовтня
22:00
ПСВ
-
Наполі
-
21 жовтня
22:00
Галатасарай
-
Буде/Глімт
-
22 жовтня
19:45
Атлетік Більбао
-
Карабах
-
22 жовтня
19:45
Баварія
-
Брюгге
-
22 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Ліверпуль
-
22 жовтня
22:00
Монако
-
Тоттенгем
-
22 жовтня
22:00
Аталанта
-
Славія Прага
-
22 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
22 жовтня
22:00
Реал Мадрид
-
Ювентус
-
22 жовтня
22:00
Челсі
-
Аякс
-
22 жовтня
22:00

Атлетіко розгромив Айнтрахт у Лізі чемпіонів

01 жовтня 2025

Атлетіко Мадрид - Айнтрахт Франкфурт, Getty Images

Команда Дієго Сімеоне нарешті провела впевнений матч на єврокубковій арені.

Мадридський Атлетіко на своєму полі розгромив Айнтрахт із рахунком 5:1 у матчі другого туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Команда Дієго Сімеоне відкрила рахунок на четвертій хвилині зусиллями Джакомо Распадорі, після чого на 33 хвилині Робен Ле Норман подвоїв перевагу "матрацників".

Наприкінці першого тайму Антуан Грізманн забив третій м'яч у ворота німецької команди, яка відповіла своїм голом на 57 хвилині, автором якого став Йонатан Буркардт.

Потім на 70 хвилині забив Джуліано Сімеоне, а остаточну крапку в матчі поставив Хуліан Альварес, який реалізував пенальті на 82 хвилині.

Атлетіко Мадрид — Айнтрахт Франкфурт 5:1
Голи: Распадорі, 4, Ле Норман, 33, Грізманн, 45+1, Сімеоне, 68, Альварес, 82 (пен) -  Буркардт, 57.

Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Ле Норман, Ленгле, Руджері — Сімеоне (Гонсалес, 75), Галлагер, Барріос (Моліна, 75), Грізманн (Мартін, 90) — Распадорі (Коке, 55), Альварес (Баена, 90).

Айнтрахт Франкфурт: Сантос — Коллінз (Аменда, 58), Кох, Теат, Браун (Баоя, 71) — Шаїбі, Скірі (Ларссон, 58) — Доан (Ельє Ваї, 75), Узун (Гойлунн, 58), Кнауфф — Буркардт.

Попередження: Ленгле — Браун.

Джерело: Football.ua

