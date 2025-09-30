Екітіке, Гакпо та Фрімпонг зіграють із перших хвилин проти Галатасараю

30 вересня 2025

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють турецький Галатасарай та англійський Ліверпуль.

Турецький Галатасарай та англійський Ліверпуль зіграють у другому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Алі Самі Єн.

Галатасарай: Чакир — Сінго, Санчес, Бардакджі, Якобс — Леміна, Торрейра, Гюндоган — Акгюн, Осімген, Їлмаз.

Запасні: Гювенч, Балтаджі, Шоллої, Сара, Ікарді, Сане, Ельмалі, Кутлу, Кутуджу, Айхан, Демір, Юньяй.

Ліверпуль: Аліссон — Фрімпонг, Конате, ван Дейк, Керкез — Собослаї, Гравенберх, Джонс — Вірц, Екітіке, Гакпо.

Запасні: Мамардашвілі, Вудмен, Гомес, Ендо, Ісак, Мак Аллістер, Салах, Бредлі, Робертсон, Нгумоа.

Гра Галатасарай — Ліверпуль почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

