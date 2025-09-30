Екітіке, Гакпо та Фрімпонг зіграють із перших хвилин проти Галатасараю

Турецький Галатасарай та англійський Ліверпуль зіграють у другому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Алі Самі Єн.
Галатасарай: Чакир — Сінго, Санчес, Бардакджі, Якобс — Леміна, Торрейра, Гюндоган — Акгюн, Осімген, Їлмаз.
Запасні: Гювенч, Балтаджі, Шоллої, Сара, Ікарді, Сане, Ельмалі, Кутлу, Кутуджу, Айхан, Демір, Юньяй.
Запасні: Мамардашвілі, Вудмен, Гомес, Ендо, Ісак, Мак Аллістер, Салах, Бредлі, Робертсон, Нгумоа.
Ліверпуль: Аліссон — Фрімпонг, Конате, ван Дейк, Керкез — Собослаї, Гравенберх, Джонс — Вірц, Екітіке, Гакпо.
Гра Галатасарай — Ліверпуль почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.