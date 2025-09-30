Судаков та Трубін — у стартовому складі Бенфіки на матч проти Челсі

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють лондонський Челсі та лісабонська Бенфіка.

Лондонський Челсі та лісабонська Бенфіка зіграють у другому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Стемфорд Бридж.

Енцо Мареска, після поразки від Брайтона (1:3), залучив до стартового складу Гюсто та Бадьяшиля в обороні, Буонанотте зіграє в опорній зоні, а Гарначо розташується в зоні під нападником Джорджем.

Жозе Моурінью, на тлі перемоги над Жил Вісенте (2:1), використав із перших хвилин Барренечеа в опорній зоні, тоді як Анатолій Трубін та Георгій Судаков зберегли свої місця в стартовому складі.

Челсі: Санчес — Гюсто, Чалоба, Бадьяшиль, Кукурелья — Буонанотте, Кайседо — Нету, Е. Фернандес, Гарначо — Джордж.

Запасні: Йоргенсен, Меррік, Байно-Гіттенс, Жуан Педро, Гато, Джеймс, Ачімпонг, Гую, Естеван, Лавія, Волш.



Бенфіка: Трубін — Дедич, А. Сілва, Отаменді, Даль — Ріос, Барренечеа — Лукебакіо, Аурснес, Судаков — Павлідіс.