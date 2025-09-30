Ківу про матч зі Славією: Потрібно зберігати баланс і контролювати гру

Головний тренер Інтера Крістіан Ківу поділився очікуваннями від матчу другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти празької Славії. Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.
Ківу наголосив на важливості послідовності та зосередженості в грі. Він хоче бачити домінування та контроль над матчем, але розуміє, що у суперника також будуть свої моменти.
"Потрібно зберігати баланс, уникати проблем і максимально використовувати свої шанси. У воротах зіграє Зоммер", — повідомив тренер.
Він відзначив силу та небезпеку Славії, особливо її гравців, які активно атакують штрафний майданчик. За словами Ківу, важливо нейтралізувати їхні сильні сторони і взяти гру під свій контроль.
Матч Інтер – Славія Прага відбудеться 30 вересня на стадіоні Джузеппе Меацца в Мілані. Початок гри о 22:00 за київським часом.