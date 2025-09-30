Вейга: Хочемо подарувати шоу нашим уболівальникам

30 вересня 2025

Ренату Вейга, getty images

Захисник Вільярреала поділився очікуваннями від матчу Ліги чемпіонів проти Ювентуса.

Ексзахисник Ювентуса Ренату Вейга поділився очікуваннями від матчу Ліги чемпіонів із своєю колишньою командою.

Вейга зазначив, що на Вільярреал чекає складне протистояння, але він зосереджений на власних завданнях: "Це буде особливий матч, як і всі матчі Ліги чемпіонів. Нам доведеться зустрітися з сильним суперником, але я зосереджений на тому, що повинен зробити в матчі, і на тому, щоб набрати три очки. Ми хочемо показати те, що від нас вимагає тренер, і зосереджені на тому, що повинні робити. Якщо ми все зробимо добре, результат обов’язково прийде. Ми хочемо влаштувати шоу для наших уболівальників і подякувати їм за величезну підтримку".

Про Ювентус Вейга сказав таке: "Ювентус завжди залишається Ювентусом, але ми зосереджені тільки на собі і готові до завтрашнього дня, щоб поборотися за нашу першу перемогу в Лізі чемпіонів".

Нагадаємо, що Вейга грав у Ювентусі на правах оренди в другій половині сезону 2024/25. Матч Вільярреал — Ювентус відбудеться 1 жовтня, початок — о 22:00 за київським часом.

Джерело: Tuttosport

