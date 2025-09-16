Швидкий автогол подарував Тоттенгему переможний старт у Лізі чемпіонів проти Вільярреала

Один удар у площину на дві команди за всю гру.

У рамках першого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА Тоттенгем на власному полі здобув мінімальну перемогу над Вільярреалом

Уже на 4-й хвилині Жуніор Рейс невдало перервав подачу з флангу та відправив м’яч у власні ворота. Після цього Тоттенгем грамотно контролював гру, але більше забитих м’ячів уболівальники так і не побачили.

У першому таймі арбітр двічі звертався до VAR, аби перевірити можливі пенальті на користь господарів, проте у підсумку обидва рази -- не на користь Тоттенгема. Найкращі ж моменти для Вільярреала» втратили Б’юкенен і Пепе, які пробивали повз ворота з вигідних позицій.

У другому таймі гості намагалися зрівняти рахунок, але надійна гра захисту та голкіпера Вікаріо зберегли переможний результат для команди Томаса Франка. Наприкінці поєдинку все більше загострювалися пристрасті — одразу кілька гравців отримали жовті картки, включно з тренером "жовтої субмарини" Марселіно.

Тоттенгем — Вільярреал 1:0

Гол: Жуніор (аг), 4

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Спенс (Удогі, 69) — Сарр (Палінья, 69), Бентанкур, Бергвалль (Дансо, 90) — Кудус, Рішарлісон (Коло Муані, 77), Сімонс (Джонсон, 77)

Вільярреал: Жуніор — Моуріньйо, Фойт, Вейга, Кардона (Педраса, 75) — Пепе, Комесанья (Парехо, 78), Гує (Парті, 78), Б'юкенен (Молейро, 82) — Перес (Ахомаш, 75), Мікаутадзе

Попередження: Сімонс, Рішарлісон, Муані, де Вен — Комесанья, Моуріньйо, Вейга