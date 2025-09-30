Компані — про матч проти Пафосу: Не сумніваємося, що зможемо набрати три очки

Головний тренер Баварії Венсан Компані поділився своїми очікуваннями від гри проти Пафосу.

Баварії протистоятиме Пафосу в рамках 2-го туру основного етапу Ліги чемпіонів.

"Це схоже на клубний чемпіонат світу. Ти граєш проти команд, з якими зустрічаєшся нечасто, і тобі доводиться знайомитись із суперником на ходу, без заздалегідь зібраної інформації. Ми все це вже пройшли на клубному чемпіонаті світу і бачили, наскільки важливі емоції. Це також важливий чинник. Гра буде жива, але знайомитися з новими командами цікаво", — вважає Компані.

"Пафосу було непросто потрапити до Ліги чемпіонів. Вони провели сім матчів у цьому турнірі та не програли жодного. Ми знаємо, що на нас чекає, але не сумніваємося, що зможемо набрати три очки. Це наша ціль", — додав тренер.

Гра Пафос — Баварія розпочнеться в 22:00 за київським часом.