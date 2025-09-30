Вальверде: В аеропорту нас зустрів натовп людей, мені здалося це безумством

30 вересня 2025

Федеріко Вальверде, getty images

Півзахисник Реалу Федеріко Вальверде поділився своїми очікуваннями від гри проти Кайрата.

Реал зіграє проти Кайрата на виїзді в рамках 2-го туру основного етапу Ліги чемпіонів.

"Потрібно викластися на всі сто, щоб якнайшвидше змінити ситуацію на краще. Ми зазнали двох поразок з Хабі, і це були дуже важкі поразки. Це частина футболу, але не можна допускати повторення. Ми повинні бути максимально згуртованими як на полі, так і за його межами, щоб цей рік став для нас успішним", — сказав Вальверде на прес-конференції.

"Ми переглянули багато відео за участю Кайрата. Але є речі й важливіші: командне зростання, концентрація на своїх цілях, які для нас на першому місці. Я ніколи не грав тут у Казахстані. В аеропорту нас зустрів натовп людей. Мені здалося це безумством. Мені дуже приємно тут бути, для мене це велика честь".

Гра Кайрат — Реал розпочнеться в 19:45 за київським часом.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

команди
статті на тему:
getty images 30 вересня 2025 Другий тур Ліги чемпіонів: знекровлений ПСЖ їде до Барселони, Моурінью повертається на Стемфорд Брідж, а Реал зводить з розуму Казахстан
Рафаель Уразбахтін, uefa 29 вересня 2025 Тренер Кайрата: В Реалі грають такі ж самі люди, ми повинні виступити гідно