Вальверде: В аеропорту нас зустрів натовп людей, мені здалося це безумством

Півзахисник Реалу Федеріко Вальверде поділився своїми очікуваннями від гри проти Кайрата.

Реал зіграє проти Кайрата на виїзді в рамках 2-го туру основного етапу Ліги чемпіонів.

"Потрібно викластися на всі сто, щоб якнайшвидше змінити ситуацію на краще. Ми зазнали двох поразок з Хабі, і це були дуже важкі поразки. Це частина футболу, але не можна допускати повторення. Ми повинні бути максимально згуртованими як на полі, так і за його межами, щоб цей рік став для нас успішним", — сказав Вальверде на прес-конференції.

"Ми переглянули багато відео за участю Кайрата. Але є речі й важливіші: командне зростання, концентрація на своїх цілях, які для нас на першому місці. Я ніколи не грав тут у Казахстані. В аеропорту нас зустрів натовп людей. Мені здалося це безумством. Мені дуже приємно тут бути, для мене це велика честь".

Гра Кайрат — Реал розпочнеться в 19:45 за київським часом.