ПСЖ ризикує вийти на матч проти Барселони без половини основного складу

Травми ключових гравців створюють проблеми для Луїса Енріке перед поєдинком Ліги чемпіонів.

ПСЖ зазнав серйозних кадрових втрат перед матчем Ліги чемпіонів проти Барселони. За інформацією L’Equipe, у матчі чемпіонату Франції з Осером травмувалися два ключові гравці парижан — Вітінья та Хвіча Кварацхелія, яких довелося замінити під час гри.

Остаточного прогнозу щодо їх участі у поєдинку 1 жовтня поки немає, проте шанси того, що вони пропустять гру, оцінюються як високі. Вітінья та Хвіча приєдналися до інших травмованих лідерів команди — Дезіре Дуе, Усмана Дембеле, Маркіньйоса та Жоау Невеша.

Таким чином, Луїсу Енріке доведеться готувати команду без майже половини основного складу.

Матч Барселона — ПСЖ відбудеться 1 жовтня. Слідкувати в онлайн-трансляції можна на Football.ua.