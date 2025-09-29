Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
4
Монако
1
18 вересня
19:45
Копенгаген
2
Баєр Леверкузен
2
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
4
Кайрат
1
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
2
Наполі
0
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Барселона
2
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
5
Галатасарай
1
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

ПСЖ ризикує вийти на матч проти Барселони без половини основного складу

29 вересня 2025

ПСЖ ризикує вийти на матч проти Барселони без половини основного складу

Травми ключових гравців створюють проблеми для Луїса Енріке перед поєдинком Ліги чемпіонів.

ПСЖ зазнав серйозних кадрових втрат перед матчем Ліги чемпіонів проти Барселони. За інформацією L’Equipe, у матчі чемпіонату Франції з Осером травмувалися два ключові гравці парижан — Вітінья та Хвіча Кварацхелія, яких довелося замінити під час гри.

Остаточного прогнозу щодо їх участі у поєдинку 1 жовтня поки немає, проте шанси того, що вони пропустять гру, оцінюються як високі. Вітінья та Хвіча приєдналися до інших травмованих лідерів команди — Дезіре Дуе, Усмана Дембеле, Маркіньйоса та Жоау Невеша.

Таким чином, Луїсу Енріке доведеться готувати команду без майже половини основного складу. 

Матч Барселона — ПСЖ відбудеться 1 жовтня. Слідкувати в онлайн-трансляції можна на Football.ua.

Джерело: L'Equipe

команди
