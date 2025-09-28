Кварацхелія та Вітінья під питанням перед матчем Ліги чемпіонів з Барселоною

ПСЖ може втратити ще двох ключових гравців через травми.

Французький Парі Сен-Жермен ризикує зіткнутися з серйозними кадровими проблемами перед матчем другого туру Ліги чемпіонів проти Барселони. Через травми під сумнівом участь у поєдинку півзахисника Вітіньї та вінгера Хвічу Кварацхелії.

Якщо медичне обстеження підтвердить пошкодження, обидва футболісти не зможуть вийти на поле 1 жовтня. Ймовірність такого сценарію оцінюється як висока.

На цю мить у лазареті ПСЖ перебувають ще четверо гравців: Усман Дембеле, Дезіре Дуе, Маркіньйос та Жоау Невеш, які точно пропустять матч із каталонцями.

Матч Барселона — ПСЖ відбудеться 1 жовтня.