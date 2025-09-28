Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
4
Монако
1
18 вересня
19:45
Копенгаген
2
Баєр Леверкузен
2
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
4
Кайрат
1
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
2
Наполі
0
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Барселона
2
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
5
Галатасарай
1
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Кварацхелія та Вітінья під питанням перед матчем Ліги чемпіонів з Барселоною

28 вересня 2025

Кварацхелія та Вітінья під питанням перед матчем Ліги чемпіонів з Барселоною

ПСЖ може втратити ще двох ключових гравців через травми.

Французький Парі Сен-Жермен ризикує зіткнутися з серйозними кадровими проблемами перед матчем другого туру Ліги чемпіонів проти Барселони. Через травми під сумнівом участь у поєдинку півзахисника Вітіньї та вінгера Хвічу Кварацхелії.

Якщо медичне обстеження підтвердить пошкодження, обидва футболісти не зможуть вийти на поле 1 жовтня. Ймовірність такого сценарію оцінюється як висока.

На цю мить у лазареті ПСЖ перебувають ще четверо гравців: Усман Дембеле, Дезіре Дуе, Маркіньйос та Жоау Невеш, які точно пропустять матч із каталонцями.

Матч Барселона — ПСЖ відбудеться 1 жовтня. Слідкувати в онлайн-трансляції можна на Football.ua.

Джерело: L'Equipe

команди
статті на тему:
Артем Довбик, Getty Images 28 вересня 2025 Довбик вийде у стартовому складі Роми на матч з Вероною
Сассуоло - Удінезе, Getty Images 28 вересня 2025 Сассуоло переграв Удінезе у матчі Серії А
Гравці збірної України, АФУ 28 вересня 2025 Футзал. Україна U-19 стартувала на Євро-2025 з розгрому над Молдовою