Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
4
Монако
1
18 вересня
19:45
Копенгаген
2
Баєр Леверкузен
2
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
4
Кайрат
1
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
2
Наполі
0
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Барселона
2
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
5
Галатасарай
1
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Тренер Айнтрахта — після перемоги над Галатасараєм: Заради таких моментів ми живемо у футболі

19 вересня 2025

Діно Топмеллер, getty images

Німці знищили турків.

Головний тренер франкфуртського Айнтрахта Діно Топмеллер прокоментував розгромну перемогу над стамбульським Галатасараєм (5:1) в рамках першого туру загального етапу Ліги чемпіонів. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Це неймовірний вечір для всіх нас, для всього клубу. Атмосфера ще до початку матчу була приголомшливою. На початку зустрічі ми трохи нервували, але зуміли повернутися в гру, і після того, як рахунок став 1:1, саме ми створювали по-справжньому небезпечні моменти.

Це було схоже на фінал. Атмосфера була неймовірна. Заради таких моментів ми живемо у футболі. Заради таких моментів ми тренуємося. Заради таких моментів ми повинні страждати знову і знову. Ми хочемо насолоджуватися вечорами. Ми знаємо, що у нас є шанс у кожній грі, а потім подивимося, що покаже підсумкова турнірна таблиця", — заявив Топмеллер.

Зазначимо, що Діно Топмеллер є сином відомого німецького тренера Клауса Топмеллера, який у 2002 році виводив леверкузенський Баєр до фіналу Ліги чемпіонів (поразка від Реал Мадрид 1:2).

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

команди