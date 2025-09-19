Тренер Айнтрахта — після перемоги над Галатасараєм: Заради таких моментів ми живемо у футболі

Німці знищили турків.

Головний тренер франкфуртського Айнтрахта Діно Топмеллер прокоментував розгромну перемогу над стамбульським Галатасараєм (5:1) в рамках першого туру загального етапу Ліги чемпіонів. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Це неймовірний вечір для всіх нас, для всього клубу. Атмосфера ще до початку матчу була приголомшливою. На початку зустрічі ми трохи нервували, але зуміли повернутися в гру, і після того, як рахунок став 1:1, саме ми створювали по-справжньому небезпечні моменти.

Це було схоже на фінал. Атмосфера була неймовірна. Заради таких моментів ми живемо у футболі. Заради таких моментів ми тренуємося. Заради таких моментів ми повинні страждати знову і знову. Ми хочемо насолоджуватися вечорами. Ми знаємо, що у нас є шанс у кожній грі, а потім подивимося, що покаже підсумкова турнірна таблиця", — заявив Топмеллер.

Зазначимо, що Діно Топмеллер є сином відомого німецького тренера Клауса Топмеллера, який у 2002 році виводив леверкузенський Баєр до фіналу Ліги чемпіонів (поразка від Реал Мадрид 1:2).