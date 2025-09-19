Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
4
Монако
1
18 вересня
19:45
Копенгаген
2
Баєр Леверкузен
2
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
4
Кайрат
1
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
2
Наполі
0
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Барселона
2
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
5
Галатасарай
1
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Тренер Спортінга Боржеш: Команда не мала права впадати у пасивність

19 вересня 2025

Руй Боржеш

Наставник підбив підсумки перемоги над Кайратом у першому турі Ліги чемпіонів.

Головний тренер Спортінга Руй Боржеш прокоментував домашній матч проти Кайрата (4:1) у Лізі чемпіонів та зробив висновки щодо гри команди.

"Висновки такі, що насамперед ми діяли компетентно. Було помітно певну пасивність, не всі були на повну свіжі, але це нормально – ми повинні вміти з цим справлятися. У першому таймі ми створювали кілька моментів для взяття воріт, але не реалізували їх, що викликало певну тривогу. Нам потрібно було більше спокою і контролю гри в атаці. Якби ми реалізували пенальті, гра могла б піти інакше.

У другому таймі ми почали погано, були дуже пасивні перші 10 хвилин. Потім переключилися і прокинулися. Стали більш інтенсивними, конкурентними, приймали чіткіші рішення і забивали голи природно. Гравці, що вийшли замість інших, теж додали позитивної енергії.

Індивідуальна якість Квенди та Трінкана надзвичайно висока. Для мене важливо розуміти, що вони дають команді, і в колективі вони роблять дуже багато. Трінкан не здивував, але йому потрібно давати ще більше, не лише забивати голи. Квенда робить те, що завжди робив.

Не думаю, що це питання до гравців, бо група завжди демонструє фантастичну відповідь. Колектив не повинен був входити у пасивність – ми бачили хороший приклад цього два дні тому у матчі Бенфіка – Карабах", — сказав Руй Боржеш.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Спортінг — Кайрат в першому турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

команди
