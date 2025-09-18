Гау: Шкода, що Ямаль не зможе зіграти проти Ньюкасла

Англійці не побачать магію іспанського вундеркінда.

Головний тренер англійського Ньюкасла Едді Гау поділився своїми думками щодо майбутнього матчу першого туру загального етапу Ліги чемпіонів з каталонською Барселоною. Його слова наводить Marca.

"Це історична подія. У мене було чарівне відчуття, коли ми побачили результати жеребкування. З Барселоною буде чудовий матч. Ми зосередилися на тактиці, що дуже важливо у зустрічі з такою потужною командою. Я дуже схвильований. Це буде неймовірна гра для нас.

Барселона — це дуже хороша команда з точки зору стилю гри. Вони дуже впевнено грають на м'ячі. У них дуже висока швидкість на флангах. Це означає, що нам потрібно дуже добре зіграти проти м'яча та використати свої шанси в атаці.

Все, що пов'язано з матчами Ліги чемпіонів, відрізняється. Досвід, який ми вже пройшли, може нам допомогти. Склад став сильнішим, він змінився за останні два роки. Я впевнений у силі своєї команди.

Ямаль? Шкода, що він не може грати, прикро не бачити на полі такого гравця. У них є талановиті виконавці на флангах. Ми повинні бути пильними протягом всієї гри.

Флік? Він має чітке уявлення про те, як повинні грати його команди, і я захоплююся його тактичним малюнком. Ми обидва розглядаємо кожну гру індивідуально, але дотримуємося своєї філософії", — заявив Гау.

Раніше Гансі Флік висловився про гру з Ньюкаслом.