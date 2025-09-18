Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
-
Монако
-
18 вересня
19:45
Копенгаген
-
Баєр Леверкузен
-
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
-
Кайрат
-
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Наполі
-
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Барселона
-
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Галатасарай
-
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Гау: Шкода, що Ямаль не зможе зіграти проти Ньюкасла

18 вересня 2025

Едді Гау, getty images

Англійці не побачать магію іспанського вундеркінда.

Головний тренер англійського Ньюкасла Едді Гау поділився своїми думками щодо майбутнього матчу першого туру загального етапу Ліги чемпіонів з каталонською Барселоною. Його слова наводить Marca.

"Це історична подія. У мене було чарівне відчуття, коли ми побачили результати жеребкування. З Барселоною буде чудовий матч. Ми зосередилися на тактиці, що дуже важливо у зустрічі з такою потужною командою. Я дуже схвильований. Це буде неймовірна гра для нас.

Барселона — це дуже хороша команда з точки зору стилю гри. Вони дуже впевнено грають на м'ячі. У них дуже висока швидкість на флангах. Це означає, що нам потрібно дуже добре зіграти проти м'яча та використати свої шанси в атаці.

Все, що пов'язано з матчами Ліги чемпіонів, відрізняється. Досвід, який ми вже пройшли, може нам допомогти. Склад став сильнішим, він змінився за останні два роки. Я впевнений у силі своєї команди.

Ямаль? Шкода, що він не може грати, прикро не бачити на полі такого гравця. У них є талановиті виконавці на флангах. Ми повинні бути пильними протягом всієї гри.

Флік? Він має чітке уявлення про те, як повинні грати його команди, і я захоплююся його тактичним малюнком. Ми обидва розглядаємо кожну гру індивідуально, але дотримуємося своєї філософії", — заявив Гау.

Раніше Гансі Флік висловився про гру з Ньюкаслом.

Джерело: Marca

команди