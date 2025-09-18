Флік: Ньюкасл значно виріс за останні роки, Гау проробив фантастичну роботу

На нас чекає цікаве протистояння на Сент-Джеймс Парк.

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік висловився напередодні матчу першого туру загального етапу Ліги чемпіонів з англійським Ньюкаслом. Цитує німецького фахівця Marca.

"Я ніколи раніше не був на цьому стадіоні. Тут прекрасна атмосфера. Очікую інтенсивності та динамізму. Це суперник, який любить грати другим номерам... Ньюкасл значно виріс за останні роки, їхній тренер проробив фантастичну роботу. Це буде непростий матч. Вони сильні. У Лізі чемпіонів сильні команди, але ми впевнені в собі.

Виходячи з мого досвіду, завжди потрібно викладатися на повну в кожній грі. Думаю, нам потрібно виносити уроки з кожного матчу, з того, що сталося з нами минулого року. Хочу, щоб команда зіграла так само, як й в неділю (перемога над Валенсією 6:0 — прим.). Всі були зібрані та зосереджені. Ламіна, Бальде і Гаві не було поруч, але ми добре зіграли проти Валенсії, і я хочу побачити те ж саме з Ньюкаслом.

Ямаль? Мені приємно говорити про своїх гравців, але його наразі немає з нами, і точно не буде в неділю. Поживемо — побачимо. У нас сильна команда, в тому числі і на цій позиції. Рашфорд з нами. Сподіваюся, він зіграє в Англії так само, як і в неділю проти Валенсії.

Нам потрібно адаптуватися до стилю суперника. Ми не змогли багато тренуватися перед грою, але це нормально. Ми говорили про тактичні питання, але нам потрібно почати з інтенсивності та впевненості. Ми повинні правильно використовувати простір.

Рашфорд? Він неймовірний гравець. Він просто фантастичний. Те, що я бачу, дуже добре. У нього величезний потенціал, щоб багато чому нас навчити. Мені дуже приємно бачити його у своїй команді", — заявив Флік.

Матч між Ньюкасл Юнайтед та Барселоною відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.