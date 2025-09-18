Ківу: Я хочу дотримуватися схеми 3-5-2, тому що це те, що команда вміє робити

Повернення до заводських налаштувань.

Головний тренер міланського Інтера Крістіан Ківу прокоментував перемогу над амстердамським Аяксом (2:0) в рамках першого туру загального етапу Ліги чемпіонів. Цитує румунського фахівця Sky Sport Italia.

"Ми намагалися нейтралізувати сильні сторони Аякса, зокрема їхні проникаючи паси в останній третині поля, і дозволяли їм віддавати м'яч тільки в тих зонах, де нам було комфортно. Ми намагалися залишатися на їхній половині поля, відбирати м'яч якомога швидше і відразу ж робити вертикальні передачі. Все пройшло добре.

Я дійсно хочу дотримуватися схеми 3-5-2, тому що це те, що команда вміє робити. Ми просто хотіли додати дещо, але перш за все знову знайти душевну силу і впевненість, яких нам так не вистачало. Я продовжую йти своїм шляхом, намагаючись не завдати шкоди команді, яка і так була сильна.

Еспозіто? Він нападник, який буде радувати Інтер та збірну Італії ще довгий час", – сказав Ківу.

