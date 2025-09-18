Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
1
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
-
Монако
-
18 вересня
19:45
Копенгаген
-
Баєр Леверкузен
-
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
-
Кайрат
-
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Наполі
-
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Барселона
-
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Галатасарай
-
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Ківу: Я хочу дотримуватися схеми 3-5-2, тому що це те, що команда вміє робити

18 вересня 2025

Ківу, getty images

Повернення до заводських налаштувань.

Головний тренер міланського Інтера Крістіан Ківу прокоментував перемогу над амстердамським Аяксом (2:0) в рамках першого туру загального етапу Ліги чемпіонів. Цитує румунського фахівця Sky Sport Italia.

"Ми намагалися нейтралізувати сильні сторони Аякса, зокрема їхні проникаючи паси в останній третині поля, і дозволяли їм віддавати м'яч тільки в тих зонах, де нам було комфортно. Ми намагалися залишатися на їхній половині поля, відбирати м'яч якомога швидше і відразу ж робити вертикальні передачі. Все пройшло добре.

Я дійсно хочу дотримуватися схеми 3-5-2, тому що це те, що команда вміє робити. Ми просто хотіли додати дещо, але перш за все знову знайти душевну силу і впевненість, яких нам так не вистачало. Я продовжую йти своїм шляхом, намагаючись не завдати шкоди команді, яка і так була сильна.

Еспозіто? Він нападник, який буде радувати Інтер та збірну Італії ще довгий час", – сказав Ківу.

Раніше повідомлялося, що Інтер і Мілан домовилися про купівлю Сан-Сіро.

Джерело: Sky Sport Italia

команди