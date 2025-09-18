Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
2
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
-
Монако
-
18 вересня
19:45
Копенгаген
-
Баєр Леверкузен
-
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
-
Кайрат
-
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Наполі
-
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Барселона
-
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Галатасарай
-
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

Аякс — Інтер 0:2 Відео голів та огляд матчу 17.09.2025

18 вересня 2025

Аякс — Інтер, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 17 вересня 2025 року.

Міланський Інтер відкрив для себе сезон Ліги чемпіонів УЄФА гостьовою перемогою над амстердамським Аяксом — 2:0.

Команда Крістіана Ківу звела рівний перший тайм до першого забитого м’яча з власного боку незадовго до перерви, а вже після відпочинку відзначилась удруге, після чого ще й утримала "сухий" матч на старті єврокампанії.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Аякс — Інтер в основному раунді Ліги чемпіонів-2025/26:

Аякс — Інтер 0:2
Голи: Тюрам, 42, 47.

Аякс: Ярош — Гаї, Ітакура (Шутало, 84), Бас, Вейндал — Регер (Глух, 76), Классен, Тейлор (Макконнелл, 63) — Едвардсен, Веггорст (Дольберг, 63), Годтс (Моро, 76).

Інтер: Зоммер — де Врей, Аканджі, Бастоні — Думфріс, Мхітарян (Фраттезі, 69), Барелла (Зелінські, 79), Чалханоглу (Сучич, 86), Дімарко (Аугусто, 80) — Тюрам (Бонні, 86), Еспозіто.

Попередження: Бас — Тюрам, Мхітарян.

Джерело: MEGOGO

