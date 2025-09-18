Аякс — Інтер 0:2 Відео голів та огляд матчу 17.09.2025

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 17 вересня 2025 року.

Міланський Інтер відкрив для себе сезон Ліги чемпіонів УЄФА гостьовою перемогою над амстердамським Аяксом — 2:0.

Команда Крістіана Ківу звела рівний перший тайм до першого забитого м’яча з власного боку незадовго до перерви, а вже після відпочинку відзначилась удруге, після чого ще й утримала "сухий" матч на старті єврокампанії.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Аякс — Інтер в основному раунді Ліги чемпіонів-2025/26:

Аякс — Інтер 0:2

Голи: Тюрам, 42, 47.

Аякс: Ярош — Гаї, Ітакура (Шутало, 84), Бас, Вейндал — Регер (Глух, 76), Классен, Тейлор (Макконнелл, 63) — Едвардсен, Веггорст (Дольберг, 63), Годтс (Моро, 76).

Інтер: Зоммер — де Врей, Аканджі, Бастоні — Думфріс, Мхітарян (Фраттезі, 69), Барелла (Зелінські, 79), Чалханоглу (Сучич, 86), Дімарко (Аугусто, 80) — Тюрам (Бонні, 86), Еспозіто.

Попередження: Бас — Тюрам, Мхітарян.