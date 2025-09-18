Енріке — після перемоги над Аталантою: Стосовно пенальті Барколя, ви повинні запитати його, а не тренера

Молодий француз не реалізував пенальті.

Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке висловився після розгромної перемоги над італійською Аталантою (4:0). Його слова наводить RMC Sport.

"Дуже хороший матч. Я щасливий. Це було важко. Ми створили кілька моментів та заслужили на перемогу.

Якість наших гравців – не сюрприз. Ми просто повинні намагатися покращувати свою гру на кожному етапі матчу. Я думаю, ми порадували наших вболівальників. Це був дуже хороший вечір.

Ми розуміли, що проти нас діятиме команда з великою інтенсивністю та агресією, але ми були готові до цього. Швидкий гол допоміг нам взяти гру під контроль.

Травма Жуана Невеша була несподіваною. Ми повинні почекати і подивитися, що скаже лікар. Що стосується пенальті Барколя, ви повинні запитати його, а не тренера", — заявив Енріке.

