ПСЖ — Аталанта 4:0 Відео голів та огляд матчу 17.09.2025

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 17 вересня 2025 року.

Французький Парі Сен-Жермен відкрив для себе сезон Ліги чемпіонів УЄФА домашнім розгромом бергамаської Аталанти — 4:0.

Матч за повної переваги команди Луїса Енріке, яка відзначилась швидким голом, а вже під завісу першого тайму мала нагоди забити ще двічі, однак Баркола схибив із пенальті на додачу до гола Хвічі.

Утім, після перерви перевага господарів нікуди не поділась, тож вони забили на початку та наприкінці другого тайму, тоді як Ілля Забарний з’явився лише на 75 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСЖ — Аталанта в основному раунді Ліги чемпіонів-2025/26:

ПСЖ — Аталанта 4:0

Голи: Маркіньйос, 3, Кварацхелія, 39, Мендеш, 51, Рамуш, 90+1

На 44 хвилині Бредлі Баркола (ПСЖ) не забив пенальті (воротар).

ПСЖ: Шевальє — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш (Забарний, 75) — Невеш (Рамуш, 58), Вітінья, Руїс (Кан Ін, 55) — Кварацхелія (Мбає, 75), Маюлю (Заїр-Емері, 55), Баркола

Аталанта: Карнезеккі — Коссуну, Гін, Джимсіті (Скальвіні, 75) — Белланова, Муса (Брешіаніні, 75), де Рон, Бернасконі — Пашалич — Де Кетеларе (Самарджич, 46), Мальдіні (Крстович, 46)

Попередження: Муса