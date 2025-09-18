Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
2
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
-
Монако
-
18 вересня
19:45
Копенгаген
-
Баєр Леверкузен
-
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
-
Кайрат
-
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Наполі
-
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Барселона
-
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Галатасарай
-
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

ПСЖ — Аталанта 4:0 Відео голів та огляд матчу 17.09.2025

18 вересня 2025

ПСЖ — Аталанта, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 17 вересня 2025 року.

Французький Парі Сен-Жермен відкрив для себе сезон Ліги чемпіонів УЄФА домашнім розгромом бергамаської Аталанти — 4:0.

Матч за повної переваги команди Луїса Енріке, яка відзначилась швидким голом, а вже під завісу першого тайму мала нагоди забити ще двічі, однак Баркола схибив із пенальті на додачу до гола Хвічі.

Утім, після перерви перевага господарів нікуди не поділась, тож вони забили на початку та наприкінці другого тайму, тоді як Ілля Забарний з’явився лише на 75 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСЖ — Аталанта в основному раунді Ліги чемпіонів-2025/26:

ПСЖ — Аталанта 4:0
Голи: Маркіньйос, 3, Кварацхелія, 39, Мендеш, 51, Рамуш, 90+1

На 44 хвилині Бредлі Баркола (ПСЖ) не забив пенальті (воротар).

ПСЖ: Шевальє — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш (Забарний, 75) — Невеш (Рамуш, 58), Вітінья, Руїс (Кан Ін, 55) — Кварацхелія (Мбає, 75), Маюлю (Заїр-Емері, 55), Баркола

Аталанта: Карнезеккі — Коссуну, Гін, Джимсіті (Скальвіні, 75) — Белланова, Муса (Брешіаніні, 75), де Рон, Бернасконі — Пашалич — Де Кетеларе (Самарджич, 46), Мальдіні (Крстович, 46)

Попередження: Муса

Джерело: MEGOGO

