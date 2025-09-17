Дубль Тюрама приніс перемогу Інтеру над Аяксом

Команда Крістіана Ківу стартувала у новому єврокубковому сезоні зі спокійної перемоги у Нідерландах.

Міланський Інтер у матчі стартового туру основного етапу Ліги чемпіонів у гостях здобув перемогу над Аяксом із рахунком 2:0.

Команда Крістіана Ківу відкрила рахунок наприкінці першого тайму, коли на 42 хвилині результативним ударом відзначився Маркус Тюрам.

Потім на початку другого тайму "нерадзуррі" подвоїли перевагу в рахунку — знову автором голу став Тюрам, який оформив дубль після другого асиста Хакана Чалханоглу.

Свій наступний матч Аякс проведе проти Марселя, а Інтер зіграє зі Славією. Обидва матчі відбудуться 30 вересня.

Аякс — Інтер 0:2

Голи: Тюрам, 42, 47.

Аякс: Ярош — Гаї, Ітакура (Шутало, 84), Бас, Вейндал — Регер (Глух, 76), Классен, Тейлор (Макконнелл, 63) — Едвардсен, Веггорст (Дольберг, 63), Годтс (Моро, 76).

Інтер: Зоммер — де Врей, Аканджі, Бастоні — Думфріс, Мхітарян (Фраттезі, 69), Барелла (Зелінські, 79), Чалханоглу (Сучич, 86), Дімарко (Аугусто, 80) — Тюрам (Бонні, 86), Еспозіто.

Попередження: Бас — Тюрам, Мхітарян.