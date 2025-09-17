ПСЖ разом із Забарним знищив Аталанту у стартовому турі Ліги чемпіонів

Команда Луїса Енріке не залишила жодних шансів бергамаскам, які продовжують пошуки "нових себе" після відходу Гасперіні.

Паризький ПСЖ стартував у основному раунді Ліги чемпіонів з впевненої перемоги над Аталантою — 4:0.

Господарі одразу взяли гру під контроль: на 3-й хвилині рахунок відкрив Ліонель Корреа, а наприкінці першого тайму дублем відзначився Хвіча Кварацхелія. Після перерви Нуну Мендеш подвоїв перевагу, а на компенсованих хвилинах Гонсалу Рамуш оформив розгромний рахунок — 4:0.

Щодо українського центрального захисника Іллі Забарного, то він вийшов на поле вже у другому таймі замість Нуну Мендеша, освіживши оборону паризького гранда.

ПСЖ - Аталанта 4:0

Голи: Корреа, 3, Кварацхелія, 39, Мендеш, 51, Рамуш, 90+1

ПСЖ: Шевальє — Хакімі, Корреа, Пачо, Мендеш (Забарний, 75) — Невеш (Рамуш, 58), Вітінья, Руїс (Кан Ін, 55) — Кварацхелія (Мбає, 75), Маюлю (Заїр-Емері, 55), Баркола

Аталанта: Карнезеккі — Коссуну, Гін, Джимсіті (Скальвіні, 75) — Белланова, Муса (Брешіаніні, 75), де Рон, Бернасконі — Пашалич — Де Кетеларе (Самарджич, 46), Мальдіні (Крстович, 46)

Попередження: Муса