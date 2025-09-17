Атлетік Більбао
0
Арсенал
2
16 вересня
19:45
ПСВ
1
Юніон Сент-Жилуаз
3
16 вересня
19:45
Реал Мадрид
2
Марсель
1
16 вересня
22:00
Бенфіка
2
Карабах
3
16 вересня
22:00
Ювентус
4
Боруссія Дортмунд
4
16 вересня
22:00
Тоттенгем
1
Вільярреал
0
16 вересня
22:00
Славія Прага
2
Буде/Глімт
2
17 вересня
19:45
Олімпіакос
0
Пафос
0
17 вересня
19:45
Ліверпуль
3
Атлетіко Мадрид
2
17 вересня
22:00
Баварія
3
Челсі
2
17 вересня
22:00
Аякс
0
Інтер
2
17 вересня
22:00
ПСЖ
4
Аталанта
0
17 вересня
22:00
Брюгге
-
Монако
-
18 вересня
19:45
Копенгаген
-
Баєр Леверкузен
-
18 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
-
Кайрат
-
18 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Наполі
-
18 вересня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Барселона
-
18 вересня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Галатасарай
-
18 вересня
22:00
Кайрат
-
Реал Мадрид
-
30 вересня
19:45
Аталанта
-
Брюгге
-
30 вересня
19:45
Челсі
-
Бенфіка
-
30 вересня
22:00
Галатасарай
-
Ліверпуль
-
30 вересня
22:00
Буде/Глімт
-
Тоттенгем
-
30 вересня
22:00
Марсель
-
Аякс
-
30 вересня
22:00
Інтер
-
Славія Прага
-
30 вересня
22:00
Атлетіко Мадрид
-
Айнтрахт Франкфурт
-
30 вересня
22:00
Пафос
-
Баварія
-
30 вересня
22:00
Карабах
-
Копенгаген
-
01 жовтня
19:45
Юніон Сент-Жилуаз
-
Ньюкасл Юнайтед
-
01 жовтня
19:45
Вільярреал
-
Ювентус
-
01 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
ПСВ
-
01 жовтня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
01 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетік Більбао
-
01 жовтня
22:00
Арсенал
-
Олімпіакос
-
01 жовтня
22:00
Наполі
-
Спортінг Лісабон
-
01 жовтня
22:00
Монако
-
Манчестер Сіті
-
01 жовтня
22:00

ПСЖ разом із Забарним знищив Аталанту у стартовому турі Ліги чемпіонів

17 вересня 2025

ПСЖ разом із Забарним знищив Аталанту у стартовому турі Ліги чемпіонів

Команда Луїса Енріке не залишила жодних шансів бергамаскам, які продовжують пошуки "нових себе" після відходу Гасперіні.

Паризький ПСЖ стартував у основному раунді Ліги чемпіонів з впевненої перемоги над Аталантою — 4:0.

Господарі одразу взяли гру під контроль: на 3-й хвилині рахунок відкрив Ліонель Корреа, а наприкінці першого тайму дублем відзначився Хвіча Кварацхелія. Після перерви Нуну Мендеш подвоїв перевагу, а на компенсованих хвилинах Гонсалу Рамуш оформив розгромний рахунок — 4:0.

Щодо українського центрального захисника Іллі Забарного, то він вийшов на поле вже у другому таймі замість Нуну Мендеша, освіживши оборону паризького гранда.

ПСЖ - Аталанта 4:0
Голи: Корреа, 3, Кварацхелія, 39, Мендеш, 51, Рамуш, 90+1
ПСЖ: Шевальє — Хакімі, Корреа, Пачо, Мендеш (Забарний, 75) — Невеш (Рамуш, 58), Вітінья, Руїс (Кан Ін, 55) — Кварацхелія (Мбає, 75), Маюлю (Заїр-Емері, 55), Баркола
Аталанта: Карнезеккі — Коссуну, Гін, Джимсіті (Скальвіні, 75) — Белланова, Муса (Брешіаніні, 75), де Рон, Бернасконі — Пашалич — Де Кетеларе (Самарджич, 46), Мальдіні (Крстович, 46)
Попередження: Муса
команди