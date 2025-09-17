Буде/Глімт вражаючим камбеком дебютував в основному раунді Ліги чемпіонів в гостях у Славії Прага

Дубль Мбоджі не врятував чехів — казкові норвежці зрівняли рахунок на останніх хвилинах.

У матчі першого туру основного раунду Ліги чемпіонів Славія Прага на своєму полі зіграла внічию з Буде/Глімт — 2:2.

Господарі відкрили рахунок на 23-й хвилині завдяки точному удару Мбоджі, а в середині другого тайму той же футболіст оформив дубль.

Здавалося, що чехи впевнено крокують до перемоги, але норвежці проявили характер: на 78-й хвилині Бассі скоротив відставання, а на 90-й Брунстад Фет врятував гостей від поразки.

Зазначимо, що для Буде/Глімт цей матч став дебютним в основному раунді Ліги чемпіонів — раніше норвежці грали тільки у кваліфікації.

Славія Прага — Буде/Глімт 2:2

Голи: Мбоджі, 23, 74 - Бассі, 78, Фет, 90

Славія Прага: Станек — Голеш (Халоупек, 18), Зіма, Мбоджі (Хашіока, 77) — Доудера, Саділек (Чам, 90), Провод, Зафейріс, Оскар — Хори (Хитіл, 77), Кушей (Шранц, 90)

Буде/Глімт: Хайкін — Бйортуфт, Гуннерсен (Ріснес, 65) — Шевольд, Алісамі (Нільсен, 85) — Ев'єн, Берг, Аукленн (Брунстад Фет, 74) — Йоргенсен (Бассі, 46), Гег (Гелмерсен, 74), Гауге

Попередження: Мбоджі, Хитіл — Бйортуфт, Алісамі, Берг