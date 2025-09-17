Бергвалль прокоментував перемогу Тоттенгема в Лізі чемпіонів

Шведський півзахисник відзначив "суху" гру команди.

Хавбек лондонського Тоттенгема Лукас Бергвалль поділився думками про домашню перемогу над іспанським Вільярреалом у поєдинку першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА. "Шпори" перемогли на своєму полі з рахунком 1:0.

"Цього року ми намагаємося грати "сухі" матчі, оскільки минулого сезону пропускали забагато. У суперника не було жодного удару в площину. Думаю, ми відмінно виконали свою роботу", — цитує слова шведського футболіста УЄФА

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів лондонська команда зіграє на виїзді проти норвезького клубу Будьо/Ґлімт. Поєдинок відбудеться 30 вересня.