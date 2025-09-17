"Ми — команда переможців": Веа дав коментар після поразки Реалу

Вінгер Марселя поділився думками після матчу Ліги чемпіонів.

Вінгер французького Марселя Тімоті Веа поспілкувався з представниками ЗМІ після виїзного матчу проти мадридського Реала в груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА. Провансальці поступилися з рахунком 1:2, пропустивши обидва голи з пенальті.

"Марсель — команда переможців. У цьому матчі ми налаштовувалися на позитивний результат. Я вважаю, що ми показали хороший футбол. Із цієї поразки можна витягти кілька позитивних моментів. Для нас це буде чудовим уроком на майбутнє", — цитує слова футболіста прес-служба УЄФА.

У другому турі Ліги чемпіонів Марселю протистоятиме амстердамський Аякс.