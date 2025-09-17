Куртуа: У Реалі захищаються всі

Воротар поділився думками про тактику команди під керівництвом Алонсо.

Голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа розповів про стиль гри команди під керівництвом нинішнього тренера Хабі Алонсо.

"Вершкові" здобули вольову перемогу над Марселем у вівторковому матчі Ліги чемпіонів (2:1) завдяки двом голам Кіліана Мбаппе з пенальті. Господарі до кінця грали вдесятьох, але все ж забили в заключній частині гри.

"Якщо не захищатися всією командою, можуть виникнути проблеми. Тренер уважно стежить, щоб усі поверталися в оборону. Тепер абсолютно всім — вінгерам, Мбаппе, Гюлеру, півзахисникам — треба швидко перебудовуватися після втрати м’яча", — поділився Куртуа в післяматчевому інтерв’ю.

Реал виграв усі офіційні матчі під керівництвом Хабі Алонсо в поточному сезоні.