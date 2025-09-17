Куртуа: У Реалі захищаються всі

Голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа розповів про стиль гри команди під керівництвом нинішнього тренера Хабі Алонсо.
"Вершкові" здобули вольову перемогу над Марселем у вівторковому матчі Ліги чемпіонів (2:1) завдяки двом голам Кіліана Мбаппе з пенальті. Господарі до кінця грали вдесятьох, але все ж забили в заключній частині гри.
"Якщо не захищатися всією командою, можуть виникнути проблеми. Тренер уважно стежить, щоб усі поверталися в оборону. Тепер абсолютно всім — вінгерам, Мбаппе, Гюлеру, півзахисникам — треба швидко перебудовуватися після втрати м’яча", — поділився Куртуа в післяматчевому інтерв’ю.
Реал виграв усі офіційні матчі під керівництвом Хабі Алонсо в поточному сезоні.