Судаков зробив два асисти за 16 хвилин у матчі Ліги чемпіонів

16 вересня 2025

Георгій Судаков, getty images

Український хавбек Бенфіки блискуче стартував у грі з Карабахом, оформивши дубль результативних передач

Хавбек збірної України Георгій Судаков блискуче дебютував у складі Бенфіки в Лізі чемпіонів. У матчі першого туру основного раунду проти азербайджанського Карабаха, який проходить у Лісабоні, українець уже за 16 хвилин оформив дві гольові передачі.

На 6-й хвилині Судаков відзначився асистом із кутового на аргентинця Енцо Барренечеа, який відкрив рахунок.
Вже за 10 хвилин Георгій віддав другу результативну передачу — цього разу на грецького нападника Вангеліоса Павлідіса, який подвоїв перевагу Бенфіки.

У стартовому складі Бенфіки також вийшов ще один українець — голкіпер Анатолій Трубін.

На момент публікації Бенфіка веде у рахунку 2:0.

Джерело: Football.ua

