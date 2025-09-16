Трент, Мастантуоно та Родріго — у стартовому складі Реала на матч проти Марселя

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють мадридський Реал та французький Марсель.

Мадридський Реал та французький Марсель зіграють у першому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Сантьяго Бернабеу.

Хабі Алонсо, після перемоги над Реалом Сосьєдад (2:1), залучив до стартового складу Трента на правий фланг оборони, тоді як Вальверде гратиму в центрі поля, а Мастантуоно та Родріго розташуються на флангах атаки.

Роберто Де Дзербі, на тлі розгрому Лор'яна (4:0), використав із перших хвилин Рульї в рамці воріт, тоді як Балерді та Емерсон гратимуть у захисті, а Гойб'єрг розташується в центрі поля. О'райлі зіграє під Обамеянгом у атаці.

Реал: Куртуа — Александер-Арнольд, Мілітао, Гюйсен, Каррерас — Вальверде, Чуамені, Гюлер — Мастантуоно, Мбаппе, Родріго.

Запасні: Лунін, Ф. Гонсалес, Карвахаль, Алаба, Беллінгем, Камавінга, Вінісіус, Г. Гарсія, Асенсіо, Себальйос, Ф. Гарсія, Діас.



Марсель: Рульї — Павар, Медіна, Балерді, Емерсон — Кондогбія, Гойб’єрг — Грінвуд, О’Райлі, Веа — Обамеянг.

Запасні: де Ланге, ван Нек, Еган-Райлі, Гомес, Гуїрі, Пайшан, Вермерен, Надір, Ваз, Бакола, Мурільйо.



Гра Реал — Марсель почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.