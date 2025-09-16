Реал Мадрид — Марсель. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 16.09.2025

Football.ua разом із FavBet представляє прев'ю матчу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 16 вересня та розпочнеться о 22:00.

П’ятнадцятиразовий тріумфатор Ліги чемпіонів Реал Мадрид стартує у новому розіграші турніру домашнім матчем проти Марселя. Для мадридців це вже 56-та участь у головному єврокубку, тоді як французи повертаються до групового етапу вперше з сезону-2022/23 — і з перших хвилин вони зможуть дізнатися, чи насправді ті 90 хвилин на Сантьяго Бернабеу тривають довше, ніж зазвичай.

РЕАЛ МАДРИД — ОЛІМПІК МАРСЕЛЬ

ВІВТОРОК, 16 ВЕРЕСНЯ, 22:00 ▪️ САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ, МАДРИД ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІРФАН ПЕЛЬТО (БіГ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Реал Мадрид під керівництвом Хабі Алонсо впевнено увійшов у сезон: чотири перемоги поспіль у Ла Лізі, зокрема важка звитяга над Реалом Сосьєдад, де команда понад годину грала в меншості після вилучення новачка Гюйсена. Кіліан Мбаппе та Арда Гюлер регулярно забивають, а оборона, попри кадрові втрати, наразі витримує високий темп.

Важливо, що мадридці виграли всі чотири попередні матчі проти Марселя в ЛЧ, при цьому майже завжди забиваючи щонайменше тричі. Утім, травми створюють певні проблеми для "бланкос": Беллінгем, Менді, Рюдігер і Ендрік залишаються поза грою, під питанням — Камавінга. Водночас Алонсо має широкий вибір у півзахисті, а повернення Александера-Арнольда здатне додати команді креативу на правому фланзі.

Марсель Роберто Де Дзербі, у свою чергу, нарешті знову в Лізі чемпіонів і прагне вийти о плейофу вперше з 2011/12. Старт у Лізі 1 видався контрастним: дві перемоги вдома та дві поразки у виїзних матчах, та ще й цей скандал із мало не бійкою Андрієна Рабьо та Джонатана Роу, які через це вже не є гравцями "олімпійців". Проте вже після міжнародної паузи команда Де Дзербі розгромила Лор'ян 4:0 — забивали Грінвуд, Павар, Агурд і Гомес, що підтверджує атакувальний потенціал команди.

Втім, історія та статистика сьогодні не на боці "провансальців": французькі клуби ще жодного разу не вигравали на полі Реала в Лізі чемпіонів, а сам Марсель не знає перемог над мадридцями у чотирьох спробах. Проблеми зі складом теж не полегшують завдання: Пайшан вибув через травму, під питанням — Агурд і Гуїрі. У такій ситуації лідерство мають взяти досвідчені гравці — Обамеянг чи Грінвуд.

За версією букмекерів сьогодні найбільші шанси на успіх мають підопічні Хабі Алонсо. Так, на перемогу Реала Мадрид в основний час пропонується коефіцієнт 1.41, тоді як потенційний успіх Марселя оцінюється показником 6.90. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.30.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

РЕАЛ МАДРИД : Куртуа — Александер-Арнольд, Гюйсен, Алаба, Каррерас — Чуамені, Вальверде — Мастантуоно, Гюлер, Родріго — Мбаппе МАРСЕЛЬ : Руллі — Мурільйо, Павар, Агурд, Емерсон — Кондогбія, Гейб’єрг — Грінвуд, Надір, Веа — Обамеянг ⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ 📊 ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 3:1

