Опенда, Девід та Камб'язо гратимуть із перших хвилин проти Боруссії Д

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють туринський Ювентус та дортмундська Боруссія.

Туринський Ювентус та дортмундська Боруссія зіграють у першому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Альянц Стедіум.

Ігор Тудор, після перемоги над міланським Інтером (4:3), використав із перших хвилин Камб'язо на лівому фланзі, тоді як Девід та Опенда гратимуть у атаці.

Ніко Ковач, на тлі перемоги над Гайденгаймом (2:0), залучив до стартового складу Забітцера в центрі поля.

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Бремер, Келлі — Маккенні, Копмейнерс, К. Тюрам, Камб’язо — Девід, Їлдиз — Опенда.

Запасні: Перін, Пінсольйо, Гатті, Локателлі, Консейсан, Влахович, Жегрова, Аджич, Костич, Ругані, Жуан Маріу, Кабаль.



Боруссія Д: Кобель — Р'єрсон, Антон, Бенсебаїні — Коуту, Забітцер, Нмеча, Свенссон — Баєр, Адеємі — Гірассі.

Запасні: Остржинські, Маєр, Беллінгем, Брандт, Гросс, Чуквуемека, Кемпбелл, Мане, Кабар.



Гра Ювентус — Боруссія Д почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.