Дебютант Проміс Девід — автор першого гола основного етапу Ліги чемпіонів-2025/26

Гравець Юніона Сент-Жилуаз на 9-й хвилині уразив ворота ПСВ із пенальті.

У рамках першого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 ПСВ приймає Юніон Сент-Жилуаз в Ейндговені.

На 8-й хвилині матчу гості отримали право на виконання пенальті, коли Рікардо Пепі сфолив проти Крістіана Берджесса в штрафному майданчику господарів поля. Хвилиною пізніше Проміс Девід ударом з 11-метрової позначки уразив ворота Матея Коваржа.

Для 24-річного канадця нігерійського походження це перший поєдинок групового/основного етапу ЛЧ. Те саме стосується й інших дев'яти польових гравців Юніона Сент-Жилуаз, тоді як голкіпер К'єлл Схерпен у сезоні-2024/25 взяв участь у шести матчах турніру за Штурм Грац.

Нагадаємо, Юніон Сент-Жилуаз (чемпіон Бельгії-2024/25) вперше в своїй історії кваліфікувався до головного єврокубка.