Райс гратиме з перших хвилин проти Атлетіка

Баскський Атлетік та лондонський Арсенал зіграють у першому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Сан-Мамес.
Ернесто Вальверде, після поразки від Алавеса (0:1), залучив до стартового складу Горосабеля та Бойро на флангах оборони, тоді як Весга гратиме в опорній зоні, а Наварро розташується ліворуч в атаці.
Мікель Артета, на тлі перемоги над Ноттінгем Форест (3:0), використав із перших хвилин Райса в центрі поля.
Атлетік: Сімон — Горосабель, Вівіан, Паредес, Бойро — Весга, Хаурегісар — І. Вільямс, Сансет, Наварро — Беренгер.
Запасні: Сантос, Паділья, Гурусета, Аресо, Лекуе, Галаррета, Берчіче, Гомес, Саннаді, Серрано, Рего, Де Луїс.
Арсенал: Рая — Тімбер, Москера, Габріел, Калафіорі — Меріно, Субіменді, Райс — Езе, Йокерес, Мадуеке.
Запасні: Аррісабалага, Сетфорд, Саліба, Інкап’є, Мартінеллі, Нергор, Троссар, Нванері, Льюїс-Скеллі, Доуман.
Гра Атлетік — Арсенал почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.