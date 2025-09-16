Франк: Це буде особливий момент, коли звучатиме гімн Ліги чемпіонів

Наставник "шпор" поділився своїми думками перед грою з Вільярреалом.

Головний тренер Тоттенгема Томас Франк прокоментував майбутній матч стартового туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Вільярреала.

"Дебют у Лізі чемпіонів — це велика подія в моїй кар'єрі, я з нетерпінням на нього чекаю. Знаю, що це буде особливий момент, коли звучатиме гімн Ліги чемпіонів. Зараз триває підготовка, але все йде своєю чергою, але коли ми вийдемо на поле, це буде особливий момент.

У нас фантастичний склад, і ми хочемо пройти якнайдалі. Якщо ви берете участь у будь-якому турнірі, зрештою ви повинні спробувати виграти його. Найголовніше – це грати по одній грі за раз. Попереду у нас гра з Вільярреалом, дуже гарною командою. Я був дуже вражений, коли вивчав її, але ми зробимо все можливе, щоб якісно розпочати сезон.

Я відчуваю величезну повагу до Марселіно, він зробив чудову роботу. Видно, що його команда добре структурована та організована. Судячи з їхньої гри, вони прагнуть максимально домінувати з м'ячем. Я вражений побаченим. Це буде серйозне випробування.

Новий формат Ліги чемпіонів? Я людина відкрита для різних речей. Я бачив це збоку минулого сезону, а тепер мені потрібно спробувати та прожити його. Зараз я думаю, що це виглядає цікаво.

Я не зациклений на кількості очок для проходу далі – я зосереджений на іншому: подивимося, чи зможемо ми обіграти Вільярреал. Це найголовніше. Після цього ми зіграємо з Брайтоном – по одній грі за раз.

Тактичний план проти конкретного суперника. Як його реалізувати, якщо між іграми є лише 24 години на підготовку? Гарне питання! Головне мати керівні принципи, наприклад, у тому, як ми хочемо захищатися. Усім відносно зрозуміло, що ми хочемо використовувати високий пресинг, це не секрет, але, можливо, потрібно буде невелике коригування залежно від суперника, середня чи низька частота пресингу, але ми маємо принципи, які, сподіваюся, допоможуть гравцям.

Те саме стосується і атакуючої сторони: як ми хочемо прориватися, як ми хочемо розвивати атаку. Ми намагаємось донести все це до гравців за допомогою відео, 11 на 11, різними способами. Я твердо вірю, що ми зможемо донести правильні ідеї за потрібний час. У нас топові гравці, тому ми даємо їм вказівки, а вони ухвалюють рішення на полі — вони в цьому дуже якісні", — наводить слова Франка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Тоттенгем — Вільярреал відбудеться сьогодні, 16 вересня, о 22:00.