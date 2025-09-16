Арсенал вийде на матч з Атлетіком без Едегора і Сака

Обидва гравці продовжують відновлення після травм.

Підготовка Арсенала до дебютного матчу групового етапу Ліги чемпіонів проти Атлетіка затьмарена кадровими втратами.

Клуб із Лондона залишився без свого капітана Мартіна Едегора та вінгера Букайо Сака.

26-річний норвежець отримав травму плеча у поєдинку АПЛ проти Ноттінгем Форест (3:0), через що був змушений залишити поле. Сака відсутній із кінця серпня через пошкодження підколінного сухожилля і, за прогнозами, зможе повернутися лише наприкінці місяця.

Матч Атлетік — Арсенал відбудеться 16 вересня, початок о 19:45. Онлайн-трансляція — на Football.ua.