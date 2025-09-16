Арсенал вийде на матч з Атлетіком без Едегора і Сака

Підготовка Арсенала до дебютного матчу групового етапу Ліги чемпіонів проти Атлетіка затьмарена кадровими втратами.
Клуб із Лондона залишився без свого капітана Мартіна Едегора та вінгера Букайо Сака.
26-річний норвежець отримав травму плеча у поєдинку АПЛ проти Ноттінгем Форест (3:0), через що був змушений залишити поле. Сака відсутній із кінця серпня через пошкодження підколінного сухожилля і, за прогнозами, зможе повернутися лише наприкінці місяця.
Матч Атлетік — Арсенал відбудеться 16 вересня, початок о 19:45. Онлайн-трансляція — на Football.ua.