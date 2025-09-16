Перший ігровий день Ліги чемпіонів: на що ставити

Football.ua разом із FAVBET пропонують кілька найцікавіших ставок на сьогоднішні матчі у Лізі чемпіонів.

Ліга чемпіонів повертається зі своїм оновленим з минулого року форматом у сезоні-2025/26.

Попереду на нас чекає величезна кількість топових поєдинків, а також битв середняків турніру, які, в більшості випадків, є чемпіонами своїх країн. У зв'язку з цим Football.ua разом із FAVBET запускають нову регулярну рубрику, в рамках якої ми будемо давати три найцікавіші ставки на топові матчі кожного ігрового дня.

На сьогодні ми вибрали наступні матчі: Реал Мадрид – Марсель, Ювентус – Боруссія Д та Атлетік Більбао – Арсенал.

Реал Мадрид — Марсель

Ставка: Реал фора (-1) з коефіцієнтом 1.6

На цей матч пропонуємо вам поставити на перемогу мадридського Реала з різницею у два м'ячі або більше, вибравши варіант ставки (фора-1) з коефіцієнтом 1.6.

Мадридський Реал виграв всі чотири попередні зустрічі проти Марселя, всі з яких відбулися у головному єврокубковому турнірі. Три з чотирьох поєдинків, останній з яких пройшов у 2009 році, закінчилися впевненими перемогами "вершкових", тоді як у четвертому було зафіксовано рахунок 2:1.

У наші дні Реал перебуває в гарній формі і команда Хабі Алонсо хотітиме стартувати з впевненої перемоги, тоді як Марсель буксує в Лізі 1, чергуючи перемоги з поразками, що говорить про нестабільність результатів на якість складу, який і так на кілька рівнів слабший, ніж у "вершкових".

Ювентус — Боруссія Д

Ставка: обидві заб'ють з коефіцієнтом 1.75

У матчі між туринським Ювентусом та дортмундською Боруссією разом із FAVBET пропонуємо вам поставити на варіант "обидві команди заб'ють" з коефіцієнтом 1.75.

За цей варіант ставки каже результативність обох команд на старті нинішнього сезону у своїх чемпіонатах.

"Стара синьйора" стартувала з трьох перемог поспіль, де забила сім голів, у тому числі чотири у ворота Інтера, а пропустила три — всі у грі з "нерадзуррі" (3:3). Боруссія у свою чергу провела чотири поєдинки на старті сезону, один з яких у Кубку, де здобула три перемоги з різницею м'ячів 9-3, при цьому всі три м'ячі були пропущені у матчі проти Санкт-Паулі (3:3).

Також можна відзначити, що обидві команди люблять атакувати і часто забувають про свої ворота. Обидва колективи пропагують відкритий футбол, що є ознакою високої результативності, навіть не зважаючи на статус єврокубкового матчу.

Атлетік Більбао — Арсенал

Ставка: перемога Арсеналу з коефіцієнтом 1.9

У матчі Атлетік Більбао — Арсенал пропонуємо вам поставити на те, що команда Мікеля Артети переможе з коефіцієнтом 1.9.

Арсенал підходить до єврокубків у гарній формі — три перемоги у чотирьох стартових матчах АПЛ із різницею м'ячів 9:0, у тому числі перемогою над МЮ (1:0) на Олд Траффорд. Єдина невдача – мінімальна поразка від Ліверпуля (0:1). У той же час Атлетік стартував із трьох перемог, обігравши Севілью (3:2), Райо (1:0) та Бетіс (2:1), але потім двічі поспіль поступився менш статусним командам — ​​Осасуні (0:1) та Алавесу (0:1).

Останнім часом Атлетік страждає від травм чи відсутності лідерів на полі, що виливається в той факт, що "баскам" дуже складно створювати моменти попереду, особливо проти команд, які люблять контролювати м'яч та мають якісну оборону – все це можна сказати про Арсенал та стиль його тренера Мікеля Артети.

РЕКЛАМА

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ». Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.