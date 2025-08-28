Челсі отримав нагороду від УЄФА як перший клуб, який виграв усі шість турнірів

Унікальне досягнення відзначено перед жеребкуванням Ліги чемпіонів.

Челсі удостоєно нагороди від УЄФА за перемогу в усіх шести чоловічих клубних турнірах під егідою союзу: Лізі чемпіонів, Лізі Європи, Лізі конференцій, Суперкубку Європи, Кубку володарів кубків та Юнацькій лізі УЄФА. Церемонія відбулася перед стартом жеребкування Ліги чемпіонів, що підкреслює історичне значення цього досягнення для лондонського клубу.

Нагороду від імені Челсі отримав президент клубу Джейсон Геннон, що стало символічним визнанням внеску команди в європейський футбол. Це перше таке визнання в історії УЄФА, що піднімає престиж клубу на новий рівень.

Подія привернула увагу вболівальників і експертів, адже Челсі став першим, хто зумів здобути титули в усіх шести змаганнях, демонструючи стабільність і майстерність на міжнародній арені.

