УЄФА змінив час початку матчу фіналу Ліги чемпіонів

28 серпня 2025

Луїс Енріке, Getty Images

Жодного сезону без оновлень для головного турніру Старого Світу.

Великий європейський футбольний сезон традиційно розпочинається із жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, яке матиме місце 28 серпня, о 19:00.

І оскільки минулого сезону організатори змагань потішили вболівальників докорінними змінами в систему проведення першої частини турніру, перейшовши до етапу ліги від групового раунду, цього року УЄФА також вирішив не залишати нас без стратегічного оновлення.

Ідеться про час початку фінального матчу, який у сезоні-2025/26 прийматиме головна арена столиці Угорщини, міста Будапешт, Пушкаш Арені.

Дата фіналу — 30 травня 2026 року.

І якщо до цього час початку матчу був у пізньому вечірньому слоті — 22:00 за Києвом, то від поточного сезону гра розпочинатиметься о 19:00 за київським часом.

Це пов'язано з бажанням організаторів полегшити логістику для міста-господаря фінальної гри в день матчу, а також охопленням більш широкої авдиторії.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА