Моурінью — після поразки від Феєнорда: Фенербахче домінував над суперником

Спірна заява "Особливого".

Головний тренер стамбульського Фенербахче Жозе Моурінью висловився після поразки у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів від роттердамського Феєнорда (1:2). Цитує португальського фахівця Fotomac.

"Дуже задоволений грою своїх футболістів. Особливо в другому таймі. Ми змусили цей чудовий стадіон зануритися в тишу. У суперника, який є хорошою командою, були труднощі. Ми домінували в матчі.

Я відомий своєю критикою суддів після поразок, але цього разу арбітр був чудовий. Він працював на світовому рівні.

У нас було багато оборонних варіантів, але, крім Дженка Тосуна та Джона Дурана, нам не вистачало гравців, які б прискорили гру. Проте, я задоволений грою своєї команди, тому нечесно говорити про те, чого нам не вистачає. Попереду матч-відповідь з тими ж футболістами, плюс повернеться Таліска.

У своїй кар'єрі, я вже вигравав матчі-відповіді у Феєнорда. Вірю, що ми зможемо це зробити. Ласкаво просимо в Кадикей (район Стамбулу, де знаходиться стадіон Фенербахче Шукрю Сарачоглу — прим.), в пекло", – сказав Моурінью.

Матч-відповідь між Фенербахче та Феєнордом відбудеться 12-го серпня, о 20:00 за київським часом.