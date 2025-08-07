Ліга чемпіонів: перемога Бенфіки з Трубіним, Црвена Звезда розібралася з Лехом та інше

Завершилися ще шість перших матчів третього кваліфікаційного раунду єврокубка в сезоні-2025/26.

У рамках третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 у середу, 6 серпня, відбулися шість поєдинків.

Ігровий день було відкрито в Казахстані, де місцевому Кайрату вдалося дотиснути братиславський Слован. На 82-й хвилині на полі з'явилися двоє українців, а саме Данило Ігнатенко й Микола Кухаревич. Порушення правил із боку першого (отримав жовту картку) і призвело до поразки гостей. Пенальті, реалізований майбутнім гравцем Челсі, виявився вирішальним.

Кайрат — Слован Братислава 1:0

Гол: Сатпаєв, 90 (пен.)

Вилучення: Ібрагім (Слован Братислава), 65 (друге попередження)

Црвена Звезда в Польщі розібралася з місцевим Лехом. Саме з переможцем цієї пари в плей-оф відбору зустрінеться Динамо Київ, якщо попри поразку в першому матчі (0:1) виб'є з турніру Пафос.

Лех — Црвена Звезда 1:3

Голи: Ішак, 34 — Крунич, 9, 51, Б. Дуарте, 73

Ніцца зазнала домашньої поразки від Бенфіки. Українець Анатолій Трубін вийшов на поле в стартовому складі гостей і зберіг свої ворота "сухими".

Ніцца — Бенфіка 0:2

Голи: Іванович, 53, Флорентіну, 88

Інші результати:

РБ Зальцбург — Брюгге 0:1

Гол: Вермант, 75

Лудогорець — Ференцварош 0:0

Феєнорд — Фенербахче 2:1

Голи: Тімбер, 19, Хадж Мусса, 90+1 — Амрабат, 86

Нагадаємо, усі матчі-відповіді проходитимуть наступного вівторка, 12 серпня.