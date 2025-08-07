Ліга чемпіонів: перемога Бенфіки з Трубіним, Црвена Звезда розібралася з Лехом та інше

У рамках третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 у середу, 6 серпня, відбулися шість поєдинків.
Ігровий день було відкрито в Казахстані, де місцевому Кайрату вдалося дотиснути братиславський Слован. На 82-й хвилині на полі з'явилися двоє українців, а саме Данило Ігнатенко й Микола Кухаревич. Порушення правил із боку першого (отримав жовту картку) і призвело до поразки гостей. Пенальті, реалізований майбутнім гравцем Челсі, виявився вирішальним.
Кайрат — Слован Братислава 1:0
Гол: Сатпаєв, 90 (пен.)
Вилучення: Ібрагім (Слован Братислава), 65 (друге попередження)
Црвена Звезда в Польщі розібралася з місцевим Лехом. Саме з переможцем цієї пари в плей-оф відбору зустрінеться Динамо Київ, якщо попри поразку в першому матчі (0:1) виб'є з турніру Пафос.
Лех — Црвена Звезда 1:3
Голи: Ішак, 34 — Крунич, 9, 51, Б. Дуарте, 73
Ніцца зазнала домашньої поразки від Бенфіки. Українець Анатолій Трубін вийшов на поле в стартовому складі гостей і зберіг свої ворота "сухими".
Ніцца — Бенфіка 0:2
Голи: Іванович, 53, Флорентіну, 88
Інші результати:
РБ Зальцбург — Брюгге 0:1
Гол: Вермант, 75
Лудогорець — Ференцварош 0:0
Феєнорд — Фенербахче 2:1
Голи: Тімбер, 19, Хадж Мусса, 90+1 — Амрабат, 86
Нагадаємо, усі матчі-відповіді проходитимуть наступного вівторка, 12 серпня.