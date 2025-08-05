Бражко зіграє з перших хвилин проти Пафоса

Динамо Київ та кіпрський Пафос зіграють перший матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА в Любліні.
Олександр Шовковський, після перемоги над рівненським Вересом (1:0), залучив до стартового складу Бражка до центру поля.
Хуан Карлос Карседо, на тлі перемоги над ізраїльським Маккабі Тель-Авів, використав із перших хвилин Танковича в центрі поля, тоді як Коррея зіграє в атаці.
Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Д. Попов, Михавко, Дубінчак — Михайленко, Бражко, Піхальонок — Ярмоленко, Ванат, Шапаренко.
Запасні: Моргун, Ігнатенко, Вівчаренко, Яцик, Волошин, Караваєв, Кабаєв, Буяльський, Герреро, Біловар, Брагару, Пономаренко.
Запасні: Петру, Пападуліс, Бруно, Кіна, Бассуаміна, Сема, Ланга, Андерсон, Педрау.
Пафос: Неофітос — Гольдар, Шуньїч, Лукассен, Пілеас — Пепе, Танкович, Драгомир — Коррея, Оршич — Жажа.
Гра Динамо Київ — Пафос почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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