Шовковський змінив половину стартового складу Динамо Київ на матч-відповідь проти Хамруна

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють Динамо Київ та мальтійський Хамрун Спартанс.

Київське Динамо та мальтійський Хамрун зіграють матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА у Любліні.

Олександр Шовковський, після перемоги в першій грі (3:0), залучив до стартового складу Караваєва, Біловара та Вівчаренка в обороні, тоді як Бражко та Шапаренко зіграють у півзахисті, а Волошин розташується праворуч в атаці.

Джакомо Модіка, у свою чергу, використав із перших хвилин Міхану та Гарсію в півзахисті.

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Бражко, Піхальонок, Шапаренко — Волошин, Ванат, Кабаєв.

Запасні: Моргун, Д. Попов, Яцик, Ярмоленко, Тимчик, Супряга, Захарченко, Герреро, Дубінчак, Брагару, Михайленко, Пономаренко.



Хамрун Спартанс: Бонелло — Компрі, Б'єлічич, Політо, Камендзулі — Мбонг, Чадженович, Гарсія, Міхана — Шимкус — Коффі.