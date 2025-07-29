Шовковський змінив половину стартового складу Динамо Київ на матч-відповідь проти Хамруна

29 липня 2025

Олександр Шовковський, фото ФК Динамо Київ

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють Динамо Київ та мальтійський Хамрун Спартанс.

Київське Динамо та мальтійський Хамрун зіграють матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА у Любліні.

Олександр Шовковський, після перемоги в першій грі (3:0), залучив до стартового складу Караваєва, Біловара та Вівчаренка в обороні, тоді як Бражко та Шапаренко зіграють у півзахисті, а Волошин розташується праворуч в атаці.

Джакомо Модіка, у свою чергу, використав із перших хвилин Міхану та Гарсію в півзахисті.

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Бражко, Піхальонок, Шапаренко — Волошин, Ванат, Кабаєв.

Запасні: Моргун, Д. Попов, Яцик, Ярмоленко, Тимчик, Супряга, Захарченко, Герреро, Дубінчак, Брагару, Михайленко, Пономаренко.

Хамрун Спартанс: Бонелло — Компрі, Б'єлічич, Політо, Камендзулі — Мбонг, Чадженович, Гарсія, Міхана — Шимкус — Коффі.

Запасні: Селіо, Мікаллеф, Шеррі, Лезербі, Тіун, Каміллері, Адранья, Едер, Джиле, Ель-Фаніс, Хаджі, Емерсон.

Гра Динамо Київ — Хамрун Спартанс почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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