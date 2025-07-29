Динамо Київ — Хамрун Спартанс. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 29.07.2025

Football.ua разом із betking представляє прев'ю матчу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 29 липня та розпочнеться о 21:00.

У матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів київське Динамо прийме на Арені Люблін мальтійський Хамрун Спартанс. Перша гра завершилася переконливою перемогою українського чемпіона — 3:0, і тепер підопічні Олександра Шовковського мають комфортний гандикап для виходу до наступного етапу. Але навіть така впевнена перевага — не привід розслаблятися.

ВІВТОРОК, 29 ЛИПНЯ, 21:00. МОТОР ЛЮБЛІН АРЕНА, ЛЮБЛІН (ПОЛЬЩА). ГОЛОВИЙ АРБІТР — ЯКОБ СУНДБЕРГ (ДАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ: 2+2 / КИЇВСТАР ТБ. ПЕРШИЙ МАТЧ — 3:0 / ВІДЕО

У першій зустрічі Динамо змогло не лише отримати необхідний результат, а й продемонструвало класову перевагу, хоча і не без традиційних тривожних нот. Стартові хвилини в Паолі нагадували не зустріч фаворита з андердогом, а гру рівних суперників — кияни були нервовими, помилялися, втрачали м’яч на рівному місці. Та згодом все стало на свої місця: голи Ваната, Буяльського і Волошина забезпечили результат, а спокійний контроль м’яча — без "валідольних" переживань щодо підсумку.

Втім, ідеальним цей виступ назвати важко. Проблеми у перехідних фазах, слабка реалізація моментів, деякий неконтрольований хаос при стандартах — усі "хвороби", з якими команда Шовковського завершувала минулий сезон, наразі нікуди не зникли. А втрати лідера центру поля Буяльського, який через пошкодження не зіграє в Любліні, ще раз підкреслюють нестачу глибини у складі. Добре, що в резерві є мотивований Шапаренко, який у першій грі вийшов із лави й одразу віддав гольову передачу, але будемо відвертими — Миколі протягом кар'єри часто не вистачало стабільності, а чергування дійсно успішних виступів із відвертими провалами — доволі стандартна практика. Очікується також поява у старті Волошина замість Ярмоленка, а на флангах оборони може з’явитися свіжа кров.

Для Хамруна вже сам факт виходу до другого раунду Ліги чемпіонів став історичним — жоден клуб із Мальти раніше не проходив так далеко. На тлі цього, саркастична фраза наших уболівальників про "мальтійський футбол на підйомі" вже має під собою серйозний сенс. Команда Джакомо Модіки вже залишила за спиною литовський Жальгіріс, здолавши його в неймовірній серії пенальті, і змагалася з Динамо без остраху у першій грі. Проте різниця у класі була відчутною на більш тривалій дистанції першого поєдинку. Спроби пресингувати, жорстка гра в середині поля, навіть кілька небезпечних моментів — усе це не принесло результату, але могло ж!

У матчі-відповіді хлопці з Хамрун Спартанс нічого не втрачати — саме в такій ролі іноді трапляються футбольні сенсації. Але реальність така (принаймні хочеться в це вірити), що у мальтійців обмежений кадровий ресурс, нестача досвіду та слабка лава для запасних. Модіка обіцяв "більше сміливості" та нову тактику, однак і він сам, схоже, усвідомлює — на цьому етапі єврокубковій мрії Хамруна у найпрестижнішому турнірі практично кінець. Усі це усвідомлюють з точки зору математичних шансів, але футбол — це не про математику.

За версією betking, сьогодні найбільші шанси на успіх мають підопічні Олександра Шовковського. Так, на перемогу Динамо можна поставити з коефіцієнтом 1.16, тоді як потенційний успіх Хамруна оцінюється показником 26. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 9.00.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ДИНАМО КИЇВ : Нещерет — Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак — Михайленко, Шапаренко, Піхальонок — Ярмоленко, Кабаєв, Ванат. ХАМРУН : Бонелло — Рафаель, Бєлічич, Шимкус, Політо — Мбонг, Чадженович, Едер, Камензулі — Хаджі, Коффі. ⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ 📊 ПОТОЧНА ФОРМА прогноз 2:1

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