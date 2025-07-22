Піхальонок зіграє з перших хвилин проти Хамруна

Мальтійський Хамрун Спартанс та київське Динамо проведуть перший матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА у місті Паола.
Олександр Шовковський вирішив використати з перших хвилин Піхальонка в опорній зоні, тоді як Дубінчак гратиме ліворуч у захисті.
Хамрун Спартанс: Бонелло — Політо, Белічич, Компрі, Камендзулі — Мбонг, Чадженович, Емерсон, Едер — Шимкус — Коффі.
Запасні: Дебоно, Селіо, Мікаллеф, Шеррі, Лезербі, Тіун, Адранья, Міхана, Джиле, Ель-Фаніс, Буагьяр.
Запасні: Моргун, Вівчаренко, Яцик, Бражко, Волошин, Шапаренко, Караваєв, Супряга, Герреро, Біловар, Брагару, Пономаренко.
Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Д. Попов, Михавко, Дубінчак — Михайленко, Піхальонок — Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв — Ванат.
Гра Хамрун Спартанс — Динамо Київ почнеться о 20:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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