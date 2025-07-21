Балакін працюватиме на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

Українському рефері дістався матч одного із майбутніх суперників київського Динамо.

Матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між кіпрським Пафосом та ізраїльським Маккабі Тель-Авів обслуговуватиме українська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром виступить Микола Балакін, якому допомагатимуть Олександр Беркут та Дмитро Запороженко. Резервним рефері призначено Віталія Романова.

За систему ВАР відповідатиме Віктор Копієвський, а його помічником призначено Олексія Деревінського.

Цікаво, що київське Динамо в майбутньому зіграє проти переможця або переможеного в парі Пафос — Маккабі Тель-Авів. Якщо "біло-сині" пройдуть далі у відборі Ліги чемпіонів, то зіграють проти переможця пари, а якщо програють зустрінуться з переможеним у відборі Ліги Європи.

Перший матч Пафос – Маккабі Тель-Авів відбудеться завтра, 22 липня, о 20:00 за Києвом. Гра у відповідь пройде 30 липня.