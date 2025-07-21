Балакін працюватиме на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

21 липня 2025

Микола Балакін, Getty Images

Українському рефері дістався матч одного із майбутніх суперників київського Динамо.

Матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між кіпрським Пафосом та ізраїльським Маккабі Тель-Авів обслуговуватиме українська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром виступить Микола Балакін, якому допомагатимуть Олександр Беркут та Дмитро Запороженко. Резервним рефері призначено Віталія Романова.

За систему ВАР відповідатиме Віктор Копієвський, а його помічником призначено Олексія Деревінського.

Цікаво, що київське Динамо в майбутньому зіграє проти переможця або переможеного в парі Пафос — Маккабі Тель-Авів. Якщо "біло-сині" пройдуть далі у відборі Ліги чемпіонів, то зіграють проти переможця пари, а якщо програють зустрінуться з переможеним у відборі Ліги Європи.

Перший матч Пафос – Маккабі Тель-Авів відбудеться завтра, 22 липня, о 20:00 за Києвом. Гра у відповідь пройде 30 липня.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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