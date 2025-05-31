Хакімі повторив рекорд Ліги чемпіонів

Марокканець забив у фіналі турніру.

Правий захисник ПСЖ Ашраф Хакімі відзначився забитим м'ячем у фіналі Ліги чемпіонів проти Інтера. Марокканський футболіст відкрив рахунок вже на 12-й хвилині зустрічі.

Як інформує Opta, Хакімі повторив рекорд турніру серед захисників за кількістю результативних дій за один розіграш – дев'ять (чотири забиті м'ячі і п'ять асистів). Раніше одноосібним рекордсменом був Іан Гарт, який взяв участь у дев'яти голах у сезоні-2000/01.

Незабаром парижани подвоїли перевагу зусиллями Дезіре Дуе.

Гра ПСЖ — Інтер почалась о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.