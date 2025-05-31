Кварацхелія та Доннарумма повернулись до стартового складу ПСЖ на фінал Ліги чемпіонів проти Інтера

31 травня 2025

Хвіча Кварацехлія, Getty Images

Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють ПСЖ та міланський Інтер.

Французький Парі Сен-Жермен та міланський Інтер зіграють у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА на Альянц-Арені в Мюнхені.

Луїс Енріке, після переможного фіналу Кубка Італії проти Реймса (3:0), залучив до стартового складу Доннарумму до рамки воріт, тоді як Кварацхелія гратиме в атаці.

Сімоне Індзагі, у порівнянні з нічиєю проти римського Лаціо (2:2), використав із перших хвилин Павара в трійці центральних захисників, тоді як Лаутаро Мартінес повернеться до атаки.

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Руїс, Вітінья, Невеш — Кварацхелія, Дембеле, Дуе.

Запасні: сафонов, Тенас, Кімпембе, Рамуш, Кан Ін, Ернандес, Маюлю, Баркола, Заїр-Емері, Бералдо, Мбає.

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Л. Мартінес.

Запасні: Ді Дженнаро, Х. Мартінес, де Врей, Зелінські, Арнаутович, Фраттезі, Асллані, Аугусто, Біссек, Дарміан, Залевські, Таремі.

Гра ПСЖ — Інтер почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.
https://champions.football.ua/game/98406.html

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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