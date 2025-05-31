Кварацхелія та Доннарумма повернулись до стартового складу ПСЖ на фінал Ліги чемпіонів проти Інтера

Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють ПСЖ та міланський Інтер.

Французький Парі Сен-Жермен та міланський Інтер зіграють у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА на Альянц-Арені в Мюнхені.

Луїс Енріке, після переможного фіналу Кубка Італії проти Реймса (3:0), залучив до стартового складу Доннарумму до рамки воріт, тоді як Кварацхелія гратиме в атаці.

Сімоне Індзагі, у порівнянні з нічиєю проти римського Лаціо (2:2), використав із перших хвилин Павара в трійці центральних захисників, тоді як Лаутаро Мартінес повернеться до атаки.

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Руїс, Вітінья, Невеш — Кварацхелія, Дембеле, Дуе.

Запасні: сафонов, Тенас, Кімпембе, Рамуш, Кан Ін, Ернандес, Маюлю, Баркола, Заїр-Емері, Бералдо, Мбає.



Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Л. Мартінес.

Запасні: Ді Дженнаро, Х. Мартінес, де Врей, Зелінські, Арнаутович, Фраттезі, Асллані, Аугусто, Біссек, Дарміан, Залевські, Таремі.Гра ПСЖ — Інтер почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.https://champions.football.ua/game/98406.html