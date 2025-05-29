Луїс Енріке: Я не з тих, хто складає план, як виграти трофей через три або чотири роки

29 травня 2025

Луїс Енріке, getty images

На нас чекає фінал Ліги чемпіонів.

Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке висловився про свою роботу у паризькому клубі. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Зміни та еволюція команди очевидні. Нашою метою було поступово створити щось інше, щось особливе, що могло б привернути гравців і змусити їх захотіти перейти в ПСЖ. 

Нам потрібно було зробити правильні трансфери. Ми вірили в профіль гравців, яких шукали, таких як Вільям Пачо, Жуан Невеш і Дезіре Дуе, як і в гравців академії. Вони всі нам допомагають.
Після мого приходу всі демонстрували, що повністю впевнені в мені. Я ніколи не відчував тиску, пов'язаного з необхідністю вигравати титули. Минулого року ми були близькі до фіналу, але вилетіли в півфіналі. 
Ми виграли чемпіонат, Кубок і Суперкубок Франції, і це чудово, але Ліга чемпіонів довгий час була пріоритетом для клубу. Я не з тих, хто складає план, як виграти трофей через три або чотири роки. Це як чекати, поки закінчиться дощ на моїй батьківщині, в Хіхоні. Дощ буде йти все одно, тож потрібно намагатися досягти мети якомога швидше", — заявив Енріке.
Нагадаємо, 31-го травня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів між ПСЖ та міланським Інтером. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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