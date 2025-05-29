Луїс Енріке: Я не з тих, хто складає план, як виграти трофей через три або чотири роки

На нас чекає фінал Ліги чемпіонів.

Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке висловився про свою роботу у паризькому клубі. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Зміни та еволюція команди очевидні. Нашою метою було поступово створити щось інше, щось особливе, що могло б привернути гравців і змусити їх захотіти перейти в ПСЖ.

Нам потрібно було зробити правильні трансфери. Ми вірили в профіль гравців, яких шукали, таких як Вільям Пачо, Жуан Невеш і Дезіре Дуе, як і в гравців академії. Вони всі нам допомагають.

Після мого приходу всі демонстрували, що повністю впевнені в мені. Я ніколи не відчував тиску, пов'язаного з необхідністю вигравати титули. Минулого року ми були близькі до фіналу, але вилетіли в півфіналі.

Ми виграли чемпіонат, Кубок і Суперкубок Франції, і це чудово, але Ліга чемпіонів довгий час була пріоритетом для клубу. Я не з тих, хто складає план, як виграти трофей через три або чотири роки. Це як чекати, поки закінчиться дощ на моїй батьківщині, в Хіхоні. Дощ буде йти все одно, тож потрібно намагатися досягти мети якомога швидше", — заявив Енріке.

Нагадаємо, 31-го травня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів між ПСЖ та міланським Інтером. Початок матчу о 22:00 за київським часом.