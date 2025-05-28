Дембеле: ПСЖ має амбіції вперше виграти трофей Ліги чемпіонів

28 травня 2025

Усман Дембеле, Getty Images

Французький вінгер поділився своїми думками перед фіналом Ліги чемпіонів.

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле прокоментував майбутній фінал Ліги чемпіонів проти Інтера, а також розповів про прихід у клуб Луїса Енріке.

"З десяти сезонів в якості професіонала я грав у Лізі чемпіонів дев'ять разів, тому це досить видатний результат. Сподіваюся, так продовжуватиметься до кінця моєї кар'єри. Оскільки це найбільший турнір, ти завжди хочеш у ньому грати. Ніколи не звикнеш до нього, особливо поки не виграєш його. Потім ти хочеш виграти його наступного року.

Я дебютував у Боруссії Дортмунд та пам'ятаю свій перший матч – проти Легії. Там була шалена атмосфера. Потім я грав у Лізі чемпіонів з Барселоною, де девізом було перемогти у цьому турнірі. А тепер, з ПСЖ, я зіграв у двох півфіналах і зіграю цьогоріч у фіналі.

Луїс Енріке прийшов сюди з дуже чіткою ідеєю. Він багато змінив у команді, і мислення гравців також сильно змінилося. Ми завжди намагаємося викластися на всі сто, особливо з огляду на те, що у нас, у ПСЖ, є амбіції вперше виграти цей трофей.

Я сильно змінився, особливо щодо моєї позиції на полі, мого стилю гри і так далі. Він дає мені багато порад, і так, я багато чого змінив у своїй грі, хоча, як і раніше, використовую свої природні якості. І це дає свої плоди. Тренер дає мені свободу пересуватися по всьому полю. Я не повинен залишатися на вістрі атаки, як дев'ятий номер. Я просто намагаюся створити простір і викликати трохи хаосу у середині поля.

Кварацхелія та Дуе дуже швидко адаптувалися до того, як грає команда, та до вимог тренера. Нам дуже подобається грати разом, разом атакувати та захищатися. Ми голодні до трофеїв. У нас дійсно менталітет переможців, тому ми підганяємо один одного. Конкуренція всередині команди дуже важлива, щоб гравці викладалися по максимуму.

У тунелі перед фіналом буде багато зосереджених осіб, але й усмішок теж, бо саме у таких матчах ти й хочеш брати участь, мрієш про них із дитинства. Зіграти у фіналі Ліги чемпіонів — це чудово. Повна зібраність, а й гордість теж. Сподіваюся, ми переможемо.

Так, сподіваюся. Але проти нинішнього Інтера буде нелегко – з ним справді складно грати. Я стежив за цією командою весь сезон, адже там грає мій добрий друг Тюрам. Це дуже непроста команда, але у фіналі може статися що завгодно. Чи залишимось ми з Тюрамом друзями після стартового свистка? На полі – ні", — наводить слова Дембеле прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч ПСЖ – Інтер відбудеться у суботу, 31 травня, о 22:00.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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