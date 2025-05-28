Дембеле: ПСЖ має амбіції вперше виграти трофей Ліги чемпіонів

Французький вінгер поділився своїми думками перед фіналом Ліги чемпіонів.

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле прокоментував майбутній фінал Ліги чемпіонів проти Інтера, а також розповів про прихід у клуб Луїса Енріке.

"З десяти сезонів в якості професіонала я грав у Лізі чемпіонів дев'ять разів, тому це досить видатний результат. Сподіваюся, так продовжуватиметься до кінця моєї кар'єри. Оскільки це найбільший турнір, ти завжди хочеш у ньому грати. Ніколи не звикнеш до нього, особливо поки не виграєш його. Потім ти хочеш виграти його наступного року.

Я дебютував у Боруссії Дортмунд та пам'ятаю свій перший матч – проти Легії. Там була шалена атмосфера. Потім я грав у Лізі чемпіонів з Барселоною, де девізом було перемогти у цьому турнірі. А тепер, з ПСЖ, я зіграв у двох півфіналах і зіграю цьогоріч у фіналі.

Луїс Енріке прийшов сюди з дуже чіткою ідеєю. Він багато змінив у команді, і мислення гравців також сильно змінилося. Ми завжди намагаємося викластися на всі сто, особливо з огляду на те, що у нас, у ПСЖ, є амбіції вперше виграти цей трофей.

Я сильно змінився, особливо щодо моєї позиції на полі, мого стилю гри і так далі. Він дає мені багато порад, і так, я багато чого змінив у своїй грі, хоча, як і раніше, використовую свої природні якості. І це дає свої плоди. Тренер дає мені свободу пересуватися по всьому полю. Я не повинен залишатися на вістрі атаки, як дев'ятий номер. Я просто намагаюся створити простір і викликати трохи хаосу у середині поля.

Кварацхелія та Дуе дуже швидко адаптувалися до того, як грає команда, та до вимог тренера. Нам дуже подобається грати разом, разом атакувати та захищатися. Ми голодні до трофеїв. У нас дійсно менталітет переможців, тому ми підганяємо один одного. Конкуренція всередині команди дуже важлива, щоб гравці викладалися по максимуму.

У тунелі перед фіналом буде багато зосереджених осіб, але й усмішок теж, бо саме у таких матчах ти й хочеш брати участь, мрієш про них із дитинства. Зіграти у фіналі Ліги чемпіонів — це чудово. Повна зібраність, а й гордість теж. Сподіваюся, ми переможемо.

Так, сподіваюся. Але проти нинішнього Інтера буде нелегко – з ним справді складно грати. Я стежив за цією командою весь сезон, адже там грає мій добрий друг Тюрам. Це дуже непроста команда, але у фіналі може статися що завгодно. Чи залишимось ми з Тюрамом друзями після стартового свистка? На полі – ні", — наводить слова Дембеле прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч ПСЖ – Інтер відбудеться у суботу, 31 травня, о 22:00.