Лаутаро Мартінес: Насамперед треба отримати задоволення від фіналу Ліги чемпіонів

Аргентинський форвард поділився своїми думками про минулу травму.

Нападник міланського Інтера Лаутаро Мартінес прокоментував майбутній фінал Ліги чемпіонів проти ПСЖ, а також розповів про минулу травму та згадав поразку у фіналі 2023 року.

"Два дні я провів вдома зі сльозами на очах, було тяжко. Нога хворіла так сильно, що я не міг її підняти. Завдяки лікарям і фізіотерапевтам, які проробили величезну роботу і працювали понаднормово, я зміг вийти на гру нехай не в стовідсотковому, але в максимально хорошому стані ситуації.

Коли на 87 хвилині Барселона повела в рахунку, я просто не міг у це повірити. Адже здавалося, що все складається на нашу користь, в обох матчах ми вели в рахунку з перевагою два м'ячі. Але мої партнери по команді знову продемонстрували силу та рішучість. Вони зрівняли рахунок та перевели гру у додатковий час. Ми заслужили вихід у фінал завдяки самовіддачі та завзятій командній роботі. Я дуже пишаюся цією командою та цим клубом. Сподіваюся, ми прикрасимо вишневий торт, вигравши фінал Ліги чемпіонів.

У фіналі 2023 року ми знали свою силу, свої козирі, свою гру і вийшли у фінал проти суперника, який на той момент був одним із найкращих у світі – Манчестер Сіті. Говорили, що Сіті — явний фаворит, а Інтер програє з великим рахунком. Правда в тому, що ми зіграли на рівних і, на мій погляд, заслуговували на більше. Але ця гра дала нам чимало сил та знань про те, чого ми можемо досягти як команда.

Цього року, з першого матчу, ми знову билися з відмінними командами на різних стадіонах у дуже важких умовах і завжди демонстрували своє обличчя та свої сильні якості. Ми заслужили знову грати у фіналі Ліги чемпіонів своєю роботою та своїми жертвами.

ПСЖ — сильна, компактна команда, яка добре атакує та обороняється. Багато футболістів, починаючи з гравців середньої лінії, дуже небезпечні та відіграють ключову роль. Ми знаємо багатьох із них, вони грали в Італії. Треба як слід вивчити їхні сильні та слабкі сторони, якими ми можемо скористатися, щоб цей фінал став для нас щасливим. Насамперед треба отримати задоволення від цього матчу, бо турнір був важким. Ми двічі виходили у фінал за останні три роки, тож ми цей матч заслужили. Ми доклали чимало зусиль, але не піднімаємо себе і хочемо рости далі.

Це будуть неймовірні відчуття. Я грав у фіналі в Стамбулі і брав участь у фіналі чемпіонату світу в Катарі, тому знаю, що це абсолютно унікальні моменти, які запам'ятовуються на все життя. Буде чудово пережити ще один фінал такого масштабу, в такому турнірі.

Це мрія, яка знову в межах нашої досяжності, але я не хочу думати, чи буде досягнуто цієї мети. Мета, яку ми всі хочемо досягти і якої так довго не мав Інтер. Я просто хочу насолодитись моментом, цим фіналом, цією грою. І якщо все вийде, здійсниться наша мрія", — наводить слова Мартінеса прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч ПСЖ – Інтер відбудеться у суботу, 31 травня, о 22:00.