Лаутаро: Перемога у Лізі чемпіонів — це наша мета

Аргентинець хоче увійти до історії.

Капітан міланського Інтера Лаутаро Мартінес висловився про майбутній фінал Ліги чемпіонів з французьким ПСЖ. Цитує аргентинського гравця сайт Джанлуки Ді Марціо.

"Ця Ліга чемпіонів — мрія, яка знаходиться в одному кроці від нас. Я навіть не хочу думати про те, переможемо ми чи ні, я хочу досягти цієї мети, до якої ми всі прагнемо, і яку Інтер втрачав багато років. Я хочу насолодитися моментом. Звичайно, якби ми змогли перемогти, це було б здійсненням мрії.

Наше гасло — самопожертва. Після першого матчу з Барселоною я плакав два дні. Це був важкий час, біль через травму був таким сильним, що я навіть не міг підняти ногу. Однак, незважаючи на обставини, я не міг пропустити матч-відповідь, я повинен був бути на полі заради своїх партнерів по команді, і відновився якомога швидше. Я не був готовий на 100%, але відчував, що це потрібно Інтеру", — сказав Мартінес.

Фінал Ліги чемпіонів між Інтером та ПСЖ відбудеться 31 травня, о 22:00 за київським часом.