Індзагі: Ми хочемо обіграти ПСЖ та завершити наш чотирирічний цикл

Італієць вірить у свою команду.

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі висловився щодо фіналу Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ. Його слова наводить сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.

"Ми хочемо обіграти ПСЖ і завершити цикл, який почався чотири роки тому.

Перш ніж дійти до фіналу, нам довелося пройти довгий шлях. Останнє протистояння з Барселоною запам'яталося всім, але обіграти Баварію було також непросто. Це була організована і фізично підготовлена команда. Це були чотири неймовірно інтенсивні матчі.

Ми пройшли чудовий шлях. Два фінали Ліги чемпіонів стали результатом роботи і самопожертви кожного з нас. Ми всі пам'ятаємо гру в Стамбулі. Ми грали на рівних проти такої сильної команди, як Манчестер Сіті. Ймовірно, ми заслужили перевести той матч у додатковий час", — сказав Індзагі.

Фінал Ліги чемпіонів між Інтером та ПСЖ відбудеться 31 травня, о 22:00 за київським часом.